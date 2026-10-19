Investigada una mujer por una construcción ilegal en Cabrillanes (León), zona con protección Red Natura 2000

El Seprona ha investigado a una mujer como presunta autora de un delito contra la ordenación del territorio y urbanismo por una supuesta construcción ilegal en Cabrillanes (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través de la patrulla del Seprona de Villablino, ha investigado a una mujer como presunta autora de un delito contra la ordenación del territorio y urbanismo por una supuesta construcción ilegal en la cercanía del puerto de Somiedo, en el término municipal de Cabrillanes, en una zona que se encuentra dentro del Parque Natural de Babia y Luna y, a su vez, forma parte de Red Natura 2000.

Tras realizar la inspección en el lugar se comprobó la posible legalidad de la misma, se solicitó al Ayuntamiento de Cabrillanes información técnica de dicha construcción y se observó que la misma carece de licencia de obras.

Tras obtener el informe técnico del Ayuntamiento se examinó la legislación vigente que afecta a la zona de la construcción y se comprobó que la misma se encuentra dentro del Parque Natural de Babia y Luna, con protección Red Natura 2000, y a su vez está dentro de la zona de afección de una carretera autonómica, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Hechas las comprobaciones pertinentes y las gestiones para la localización de la promotora y constructora de dicha edificación, esta fue localizada y se determinó que se trata una persona física que ha sido investigada por parte del Seprona de Villablino por el supuesto delito antes descrito, ya que la obra no es legalizable dentro de la parcela en la cual fue construida.

Dicha construcción ilegal puede constituir una agresión en un medio natural protegido, tanto en la afectación paisajística como tradicional de dicho territorio, además de estar en una zona de afección marcada por la ley de carreteras.

Finalizadas todas las actuaciones se remitieron las diligencias instruidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villablino Plaza número 1.

El delito contra la ordenación del territorio y urbanismo está regulado en los artículos 319 y 320 del vigente Código Penal y castiga las obras de construcción o urbanización ilegales en suelo no urbanizable o protegido. Así, la autoridad judicial podría ordenar, entre otras medidas, la demolición de la obra ilegal a cargo del autor si esta no es legalizable.