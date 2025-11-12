Investigado por maltrato animal por no facilitar tratamiento veterinario a una yegua herida que murió

SEGOVIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El propietario de una yegua ha sido investigado por la Guardia Civil como presunto responsable de un delito de maltrato animal por no haber facilitado el tratamiento veterinario adecuado al animal que estaba herido en las patas y que finalmente murió en una finca de El Espinar (Segovia).

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) tuvo conocimiento de los hechos a través del aviso de un ciudadano que informó de la presencia de una yegua con heridas en las patas en la zona de 'El Baldío'. El alertante explicó que el animal llevaba varios días tumbado sin poder levantarse y que hasta ese momento el propietario se había desentendido.

La Guardia Civil ha explicado que una patrulla se trasladó al lugar donde localizó a la yegua muerta que presentaba heridas abiertas en las patas delanteras y traseras, sin signos de haber recibido tratamiento veterinario alguno.

Los agentes realizaron las oportunas gestiones para localizar al propietario que explicó que las lesiones se produjeron porque el animal se quedó atrapado en un paso canadiense y aseguró que la yegua había tratada por un veterinario.

Sin embargo, la Guardia Civil ha asegurado que las gestiones realizadas permitieron comprobar que el animal no había recibido tratamiento veterinario alguno, por lo que se procedió al inicio de una investigación del propietario y responsable del animal como supuesto autor de un delito de maltrato animal, al no facilitar los tratamientos veterinarios adecuados.

La Guardia Civil ha recordado al respecto que el Código Penal prevé penas de prisión de hasta 18 meses o multa de 6 a 12 meses y con la pena de inhabilitación especial que puede llegar a los 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales, para el que fuera de las actividades legalmente reguladas y por cualquier medio o procedimiento, cause lesión que requiera tratamiento veterinario para el restablecimiento de su salud, a un animal doméstico, amansado, domesticado o que viva temporal o permanentemente bajo el control humano.