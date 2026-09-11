Un investigado por varios robos en el interior de vehículos en un garaje de Valencia de Don Juan (León)

La Guardia Civil ha esclarecido varios robos cometidos en el interior de vehículos en un garaje de Valencia de Don Juan (León). - SUBELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a una persona como presunta autora de varios robos con fuerza cometidos en el interior de vehículos estacionados en el garaje de un edificio de la localidad leonesa de Valencia de Don Juan, hechos que se producían desde el pasado mes de mayo.

Los actos delictivos consistían en el acceso al interior de los vehículos tras forzar sus puertas para sustraer de los mismos diversos objetos. En varios de los robos la misma persona habría resultado perjudicada, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Componentes del Puesto de la Guardia Civil de Valencia de Don Juan se hicieron cargo de la investigación, que, gracias a las gestiones realizadas y a la colaboración ciudadana, permitió determinar la implicación de una persona, que fue investigada como presunta autora de los hechos.

Esta actuación policial se enmarca en el 'Plan contra el robo en viviendas' que desarrolla la Comandancia de la Guardia Civil de León y las actuaciones realizadas han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de León, en funciones de guardia.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de no dejar objetos de valor, dinero en efectivo ni documentación en el interior de los vehículos, especialmente cuando permanecen estacionados durante largos periodos de tiempo.