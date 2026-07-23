Una investigadora de la UVA participa en el descubrimiento de la primera molécula de azúcar detectada en el espacio

VALLADOLID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La profesora titular del Departamento de Química Física y Química Inorgánica de la Universidad de Valladolid (UVA), Elena Alonso, ha participado en el descubrimiento de la primera molécula de azúcar detectada en el espacio interestelar, un hallazgo que arroja nueva luz sobre el origen de la vida.

La investigadora ha explicado que para poder identificar una molécula en el espacio es imprescindible conocer previamente su espectro rotacional, una especie de huella dactilar de la molécula que se obtiene en el laboratorio.

"Mi aportación ha consistido en caracterizar la eritrulosa y obtener esa huella espectroscópica, imprescindible para poder identificar posteriormente la molécula en las observaciones astronómicas", ha detallado.

El descubrimiento abre nuevas líneas de investigación en astrobiología y refuerza la búsqueda de otras moléculas que pudieron desempeñar un papel clave en el origen de la vida.

La revista 'Nature Astronomy' ha publicado el descubrimiento que respalda la hipótesis de que los azúcares pudieron alcanzar la Tierra primitiva hace aproximadamente 4.000 millones de años transportados desde el espacio.

Los investigadores explican que una vez en nuestro planeta, estos compuestos podrían haber contribuido a la formación de los primeros ácidos nucleicos, unos componentes relevantes en el origen de las primeras formas de vida, según ha detallado la UVA a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El hallazgo se ha localizado en la región del espacio situada entre las estrellas de una galaxia. En concreto, se trata de la eritrulosa, un azúcar que está presente de forma natural en frambuesas y otros frutos rojos y que también se utiliza como ingrediente en algunos autobronceadores.

SOBRE LA INVESTIGACIÓN

El estudio se ha realizado por un equipo internacional liderado por la investigadora Izaskun Jiménez-Serra del Centro de Astrobiología (CAB), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).

En el marco de esta investigación, Alonso se ha encargado de la caracterización espectroscópica de la eritrulosa, un paso imprescindible para identificar este compuesto en las observaciones astronómicas.

La detección de eritrulosa en la nube molecular G+0.693-0.027, situada en las proximidades del centro de la Vía Láctea, constituye un hallazgo de especial relevancia, ya que demuestra que los azúcares pueden formarse de manera natural en el espacio interestelar.

Además, el estudio aporta evidencias de que la eritrulosa puede originarse en los hielos interestelares a partir de alcoholes y aldehídos, compuestos orgánicos sencillos con solo dos átomos de carbono.

Los azúcares son biomoléculas esenciales para la vida, ya que constituyen parte de la estructura del ADN y el ARN y participan en procesos metabólicos indispensables. Sin embargo, el origen de estos compuestos sigue aún es una de las grandes incógnitas de la química prebiótica.

Así, a partir de la cantidad de eritrulosa detectada en dicha nube molecular, los investigadores estiman que entre 0,5 y 50 millones de toneladas de este azúcar pudieron llegar a la superficie terrestre durante el Bombardeo Intenso Tardío, un periodo comprendido entre hace 4.100 y 3.800 millones de años, caracterizado por el intenso impacto de meteoritos y cometas sobre la Tierra.