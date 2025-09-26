Investigadores de la ULE demuestran que destríos de zanahoria podrían sustituir al maíz para alimentar ovejas lecheras

LEÓN 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de León (ULE) han demostrado que los destríos de zanahoria presentan un enorme potencial en alimentación animal y podrían sustituir de forma eficiente parte del maíz en la dieta de ovejas lecheras de raza assaf, fomentando así la sostenibilidad de la producción ovina sin comprometer la producción de leche.

Esta investigación se enmarca en el proyecto 'Residuos y subproductos en la alimentación del ovino lechero: fermentación ruminal, poblaciones microbianas, emisiones de metano, producción de leche y calidad de los productos', financiado por la Agencia Estatal de Investigación.

En este proyecto se han utilizado destríos procedentes principalmente de sobreproducción o de ejemplares que no cumplen los estándares estéticos de venta, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

La investigadora principal es María José Ranilla, del departamento de Producción Animal y miembro del Instituto de Ganadería de Montaña (IGM) y cuenta con la participación de investigadores de los grupos 'Nutrición de Ovino' (Nutrovi) y 'Alimentación de Rumiantes' (Alirum) de la ULE e investigadores del Instituto de Ganadería de Montaña (IGM).

Cada año miles de toneladas de zanahorias son descartadas en España y en el mundo debido a su aspecto o al exceso de producción lo que genera un problema de gestión y un impacto ambiental considerables. La empresa Muñozval (Valladolid) ha colaborado en la cesión de estos destríos para la realización del proyecto, con el objetivo de valorizar un material que, de otro modo, se perdería, contribuyendo así a la economía circular.

REDUCIR RESIDUOS Y COSTES.

El elevado coste de los piensos, en los que el maíz representa un ingrediente principal, supone uno de los mayores gastos en las explotaciones ovinas y, por tanto, la posibilidad de sustituir el maíz por subproductos agroindustriales locales como la zanahoria permitiría no solo reducir estos costes, sino también minimizar el desperdicio alimentario y la huella ambiental asociada.

Este estudio comprende tanto experimentos in vitro (realizados en los sistemas de botellas y Rusitec) para caracterizar la fermentación ruminal de la zanahoria y de dietas que la incluyan como ensayos in vivo con ovino de leche de raza assaf.

Los estudios in vitro ofrecen una completa información sobre el valor nutritivo de los alimentos y permite probar diversas formulaciones y decidir cuál o cuáles se probarán en las pruebas con animales.

En los estudios in vivo, realizados en el IGM, se ha sustituido el cien por cien del maíz presente en la dieta del ovino lechero por trozos frescos de zanahoria y se han analizado diferentes variables: producción y composición de la leche, cambios en el peso corporal, estado de salud y parámetros sanguíneos, así como la medición de emisiones de metano. Además, se realizó una prueba sensorial de la cuajada obtenida para evaluar posibles cambios en la calidad organoléptica del producto final.

INFRAESTRUCTURA "PUNTERA".

En el contexto de la ganadería de precisión, se ha utilizado la infraestructura "puntera" de la que dispone la ULE para este tipo de estudios, consistente en un equipo GreenFeed para la medida automática de las emisiones de metano entérico en pequeños rumiantes y cuatro comederos automáticos SmartFeed, todos adquiridos a la empresa americana C-Lock con financiación pública y de la propia Universidad.

La utilización de destríos de zanahoria en la alimentación animal representa una solución sostenible que permitiría reducir la competencia entre alimentos destinados al consumo humano y animal, además de fomentar el autoconsumo local y la valorización de subproductos regionales, concluyen los investigadores.

El reciclaje de estos subproductos agroindustriales ofrece numerosos beneficios, ya que, desde el punto de vista económico, reduce el coste de la alimentación animal mediante ingredientes de menor precio y en el plano medioambiental disminuye la cantidad de residuos generados y potencialmente las emisiones de metano asociadas a la producción ovina. También tiene beneficios sociales y territoriales, al fortalecer las sinergias entre la industria hortícola y ganadera de Castilla y León.