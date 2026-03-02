Investigadores de la ULE mejoran la eficacia de un antibiótico frente a la bacteria Rhodococcus equi

Integramtes del equipo investigador de la Universidad de León (ULE) que ha publicado el estudio. - ULE

LEÓN, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un equipo investigador de la Universidad de León (ULE) ha publicado un estudio en el que demuestra que es posible mejorar la eficacia de un antibiótico clásico (eritromicina) al combinarlo con un compuesto natural (la cinchonidina) para combatir la bacteria Rhodococcus equi, capaz de sobrevivir dentro de los macrófagos, células del sistema inmunitario encargadas de eliminar infecciones.

La capacidad de vida intracelular de esta bacteria dificulta el tratamiento, ya que muchos antibióticos pierden eficacia una vez que se encuentra protegida en el interior celular.

En el trabajo los investigadores evaluaron más de 3.000 compuestos naturales y detectaron que la cinchonidina, combinada con eritromicina, produce un efecto sinérgico que reduce de manera significativa la carga bacteriana intracelular. Los experimentos sugieren que este efecto se asocia con un aumento del estrés oxidativo en la bacteria, lo que potencia la acción antibiótica.

El estudio no propone un nuevo antibiótico, sino una estrategia de optimización de tratamientos ya existentes, un enfoque "especialmente relevante" en el contexto actual de resistencia antimicrobiana. Aunque los resultados son preclínicos, abren la puerta al desarrollo futuro de terapias combinadas más eficaces frente a patógenos intracelulares, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Este trabajo ha sido posible gracias a la ayuda CNS2022-135378 financiada por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/PRTR, y a la Subvención LE044P20 del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación, cofinanciada por Feder (2020).