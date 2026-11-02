Investigadores de la ULE recorre la minería aurífera romana para evaluar los efectos de los incendios

Los investigadores de la ULE en su recorrido por los enclaves de la minería aurífera de León. - ULE

LEÓN, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de León (ULE) e integrantes de la Asociación de Geólogos Senior GeoSen, han recorrido durante cuatro días algunos de los principales enclaves de la minería aurífera romana de la provincia para conocer su estado de conservación y profundizar en los retos que plantea la preservación de este patrimonio.

La visita ha permitido también observar los efectos de los incendios forestales del verano del año pasado y de las lluvias posteriores sobre las antiguas explotaciones y sus infraestructuras.

La colaboración con GeoSen permite, según ha explicado el investigador y director del proyecto, Javier Fernández Lozano, incorporar una mirada "experta" al estudio de estos yacimientos, "clave para comprender mejor la evolución de estos enclaves y contribuir a su conservación".

El itinerario diseñado por la ULE ha incluido explotaciones situadas en el entorno del Teleno, como las de Filiel, así como otros enclaves vinculados a la minería romana.

Durante el recorrido, los participantes han conocido las grandes obras hidráulicas construidas para conducir el agua hasta las explotaciones y han abordado la relación entre los procesos geológicos y la formación de recursos minerales como el oro y el wolframio.

Los recientes terremotos registrados en el Bierzo han servido también para explicar el papel de las fallas en la circulación de fluidos y su relación con la formación de yacimientos minerales.

Asimismo, las Médulas ha sido uno de los puntos destacados de la visita donde los geólogos han podido observar los efectos del fuego y de los procesos erosivos asociados a las lluvias posteriores, así como valorar sus posibles consecuencias para la conservación de la red hidráulica romana.

Parte del recorrido se ha centrado, además, en el patrimonio minero de la Cabrera y en los indicios que condujeron a los romanos hasta Las Médulas.

A través del proyecto 'Aurvillage', la Universidad de León busca acercar a la ciudadanía los resultados de décadas de investigación científica sobre la minería aurífera romana mediante un documental, una guía audiovisual e interactiva de los principales enclaves y actividades divulgativas en municipios y centros educativos.

La iniciativa pretende explicar cómo funcionaban estas explotaciones y cómo modificaron el territorio, para que este patrimonio histórico, geológico y paisajístico sea mejor conocido y valorado por la sociedad.