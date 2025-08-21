Investigan en Burgos varias denuncias de estafa del tipo "romántico" a través de redes sociales

Unos delincuentes suplantaron la identidad de un conocido actor en Instagram y lograron una transferencia de 500 euros de una mujer

BURGOS, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Burgos investiga varias denuncias de estafa del tipo "romántico" cometidas utilizando la red social Instagram en algunas de las cuales se han llegado a causar pérdidas patrimoniales de decenas de miles de euros.

Ahora se ha recibido una nueva denuncia en la que los delincuentes han suplantado en dicha red social el perfil de un conocido actor extranjero, han informado a Europa Press fuentes policiales.

La Policía Nacional ha incidido en que durante los últimos años y debido a la popularidad y masivo empleo de Internet, los delincuentes utilizan y explotan las casi infinitas posibilidades de la web, para de manera anónima y remota conseguir sus injustos objetivos. Esta reciente denuncia a la que se hace referencia no es el único caso registrado en la Comisaría Provincial de Burgos, donde se investigan varios hechos cometidos según este procedimiento, con pérdidas patrimoniales más elevadas, incluso de decenas de miles de euros.

En el último hecho conocido los delincuentes han suplantado en la red social Instagram el perfil de un conocido actor extranjero, prometiendo a una mujer de Burgos un encuentro real. Tras contactar con la víctima y lograr su confianza, con el pretexto de "pertenecer al club de fans", esta realizó una transferencia fraudulenta de 500 euros.

Tras este primer pago, se solicitó de la víctima nuevos pagos en concepto de supuestos gastos para viaje a España, estancia y representación, etcétera, momento en el que la denunciante descubrió el engaño y denunció los hechos.

La Policía Nacional ha recordado que, de manera constante, se publican consejos de seguridad en diferentes redes sociales a través de su cuenta oficial @policia y ha asegurado que la investigación de los delitos cometidos bajo el amparo o con la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) constituyen a día de hoy un objetivo "prioritario" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

PREVENCIÓN

En este marco, ha recordado que el mejor remedio es la prevención y que todos deben contribuir a que la ciudadanía en su conjunto interiorice dichos consejos de seguridad en orden a evitar ser objeto de prácticas como la mostrada.

La operativa de los criminales, aunque con alguna variante particular, sigue en todos los casos el mismo patrón como es la utilización de perfiles sociales atractivos, de personas de éxito, bien parecidas, e incluso suplantando perfiles de famosos. Así, contactan y se acercan de forma virtual a personas que buscan amistad o algún tipo de relación, tras lo que llevan a cabo una fase de captación, en la que el criminal se gana la confianza y los sentimientos de su víctima, empleando diferentes estrategias de manipulación emocional, promesas de amor, etcétera.

Posteriormente, se solicitan transferencias y pagos de dinero, con distintas excusas, empresariales, enfermedades, problemas familiares, que provocan importantes pérdidas patrimoniales en las víctimas, pero nunca se llega a producir el encuentro físico entre impostor y perjudicado/a, con el consiguiente desengaño emocional.

La Policía ha aconsejado que, si se sospecha ser víctima de estas prácticas, no se debe enviar dinero ni información personal, pero tampoco compartir información personal. Así, se debe cortar la comunicación, no seguir el juego de la persona sospechosa, denunciar a la plataforma o a la red social y ante las autoridades, ha añadido la Policía.