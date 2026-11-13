Investigan el hallazgo de un cadáver en Mombeltrán (Ávila)

ÁVILA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades investigan el hallazgo de un cadáver en la localidad abulense de Mombeltrán, mientras permanecen abiertas las actuaciones para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el fallecimiento, cuya causa todavía no ha podido ser determinada.

Tras tener conocimiento de la localización del cuerpo, se activó la correspondiente comisión judicial, que se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para llevar a cabo las actuaciones pertinentes y certificar 'in situ' el fallecimiento, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

Por el momento, no se han podido determinar las causas de la muerte, por lo que continúan las actuaciones de investigación dirigidas a esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el fallecimiento y recabar todos los elementos necesarios para completar la investigación.

La Subdelegación del Gobierno ha precisado además que el suceso ocurrido en Mombeltrán no guarda relación con los hechos registrados en Arenas de San Pedro, al tratarse de "sucesos independientes".

Dado que las investigaciones continúan en curso, la Subdelegación ha señalado que con el fin de no interferir en su desarrollo, por el momento no es posible facilitar más información al respecto.