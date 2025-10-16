Investigan por maltrato animal al hombre que atropelló con su quad a una vaquilla en Bolaños (Valladolid)

Fragmento de un vídeo en el que se observa cómo un quad atropella a una vaquilla en un encierro de Bolaños de Campo (Valladolid). - PACMA

VALLADOLID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid investiga como presunto autor de un delito contra los animales a un varón de 39 años, vecino de Rosselló (Lleida), por atropellar con su quad a una vaquilla en un encierro por el campo en Bolaños de Campos (Valladolid).

La Benemérita tuvo conocimiento de los hechos a través de una llamada telefónica del delegado gubernativo del festejo taurino 'Encierro de Campo', quien comunicó que una de las reses utilizada en el festejo del 3 de octubre había sido atropellada por un vehículo quad que le causó la muerte.

Así, se procedió a realizar una investigación de los hechos, que también fue denunciado por el Partido Animalista (Pacma), quien difundió en sus redes sociales y medios de comunicación imágenes del atropello.

El suceso tuvo lugar nada más proceder a la suelta de la primera de las dos vaquillas que formaban parte del encierro de campo, de nombre 'Grajilla', cuando esta se salió del recinto improvisado que habían formado los participantes con sus vehículos. En ese momento, uno de los participantes que conducía un quad, embistió al animal y pasó con el vehículo por encima del mismo, que murió en el acto.

La persona que conducía el quad intentó abandonar el lugar, pero lo que varios vecinos lograron identificar al autor de los hechos, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Tanto el alcalde de la localidad como el ganadero que organizaba el festejo han presentado denuncia en el Puesto de la Guardia Civil de Medina de Rioseco (Valladolid).

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid, así como de la Fiscalía de la Audiencia Provincial.

El ahora investigado podría enfrentarse a una pena recogida en el artículo 340 bis del código penal, de seis a dieciocho meses de prisión o multa de 18 a 24 meses.

También ha sido remitida a la Jefatura Provincial de Tráfico de Valladolid una denuncia por tener caducada la ITV del quad en el momento de los hechos.