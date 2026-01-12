El Invierno Teatral regresa a La Cárcel-Centro de Creación de Segovia con ocho propuestas en enero y febrero

El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy (centro), con representantes de varias compañías teatrales de Segovia. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ciclo Invierno Teatral, promovido por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Segovia en La Cárcel-Centro de Creación, tendrá un programa con ocho propuestas escénicas, que interpretarán compañías locales y profesionales.

El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, ha subrayado que el objetivo de Invierno Teatral es "impulsar compañías y proyectos teatrales originarios de Segovia, ofreciendo a la ciudad propuestas que nacen y se desarrollan en Segovia".

El espacio para las representación será, nuevamente, la Sala Julio Michel de la Cárcel-Centro de Creación en el marco de un programa que se desarrollará durante varios viernes, sábados y domingos de enero y febrero, con un total de ocho representaciones teatrales.

La programación incluye comedias que invitan a la reflexión sobre situaciones cotidianas, grandes clásicos del teatro y propuestas novedosas, una oferta variada para todo tipo de público.

El ciclo comenzará el 16 de enero con 'La portera nacional', comedia sobre la vivienda, protagonizada por la actriz Amaia Vargas; el 17 de enero, la Asociación Cultural Vas de Arte representará 'Historia de una escalera', de Antonio Buero Vallejo; el domingo 18 de enero será el turno de 'Yerma', de Federico García Lorca, a cargo de la Asociación Cultural Ponte a la Cola, y el 24 de enero, la Asociación del Colegio Claret LOCA-L pondrá en escena 'Melocotón en almíbar', de Miguel Mihura.

La programación se completa con cuatro propuestas de compañías profesionales, una el 25 de enero, cuando los segovianos Saltatium Teatro presentan 'Balzac y la joven costurera china', espectáculo de teatro detíteres dirigido al público infantil.

Ya en febrero, el día 6, el actor Pedro Casablanc ofrecerá un recital con textos de Bécquer y Quevedo, acompañado por el músico Jorge Rivera, mientras el sábado 7 llegará 'Latidos', obra galardonada con el Premio Lope de Vega de Teatro, y el domingo 8 de febrero se cerrará el ciclo con 'Los Despiertos'.

Las entradas tendrán precios populares, entre 8, 10 y 15 euros, y podrán adquirirse a través de la plataforma de tickets de Turismo de Segovia y de los canales habilitados por las asociaciones participantes.