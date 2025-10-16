Inyección de 7,04 millones a Iberaval para generar liquidez a autónomos y pymes del mundo rural

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión directa de una subvención de 7.049.866 euros a la Sociedad de Garantía Recíproca (Iberaval) para proporcionar liquidez a emprendedores, autónomos, pymes y midcaps de Castilla y León e impulsar la actividad económica, especialmente en el mundo rural, a través del programa Icecyl Financia.

Este programa, impulsado por la Consejería de Economía y Hacienda a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (Icecyl), cuenta en esta edición con medidas para impulsar la recuperación de las empresas afectadas por la extraordinaria y excepcional situación generada por los incendios forestales de este verano en Castilla y León, señala la Junta a través de un comunicado.

El programa cuenta con Iberaval para facilitar la financiación de las inversiones empresariales y de las necesidades de circulante de proyectos viables de emprendedores, autónomos, pymes y Midcaps y favorecer la financiación en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Además, tiene como objetivo favorecer la financiación de autónomos y microempresas, de proyectos de I+D+i, la financiación de la expansión internacional, la compensación del incremento de costes empresariales, así como dotar de liquidez a las empresas en apoyo a la recuperación económica, la financiación de proyectos destinados a reducir el consumo de energía y las emisiones de CO2, facilitar la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación en las empresas, detalla el comunicado.

Con la aprobación de estos 7.049.866 euros se prevé la formalización de 633 operaciones de préstamo por importe de 112 millones de euros.

Icecyl Financia ha formalizado, en sus 25 años de funcionamiento, más de 18.300 operaciones por un importe superior a los 2.338 millones de euros, generando una inversión de 2.881 millones y la creación o mantenimiento de más de 253.000 puestos de trabajo.