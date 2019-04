Iratxe García recuerda que la extrema derecha es contraria al presupuesto comunitario y advierte de retrocesos

Publicado 25/04/2019 13:23:01 CET

VALLADOLID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Partido Socialista Europeo, Iratxe García, ha advertido este jueves de que los partidos "populistas" y de "extrema derecha" son contrarios a asuntos europeos como el presupuesto comunitario y ha advertido de postulados que supongan un "retroceso evidente" para los intereses del medio rural y de los agricultores y de los ganaderos de Castilla y León.

"La apuesta por partidos europeistas es fundamental", ha defendido la número dos del PSOE en las elecciones al Parlamento Europeo para quien los comicios generales del 28 de abril son "fundamentales" para poder conformar un Gobierno "fuerte" que defienda en Europa los intereses españoles en asuntos como la lucha contra la despoblación o el blindaje del presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC) con los jóvenes y las mujeres como objetivos prioritarios.

"Nosotros no vamos a permitir que se recorte un sólo euro", ha asegurado García tras reunirse este jueves con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias en un encuentro en el que han participado los candidatos del PSOE al Congreso de los Diputados por Valladolid Javier Izquierdo y Helena Caballero en el "último tirón" de la campaña electoral de las generales.

La eurodiputada vallisoletana ha reivindicado ante los representantes de las OPA el trabajo llevado a cabo por los socialistas europeos en la negociación del futuro marco presupuestario comunitario y de la reforma de la PAC y ha recordado, a modo de ejemplo, que "gracias" a ese "compromiso" del PSOE se ha logrado introducir la lucha contra la despoblación como uno de los criterios prioritarios en el nuevo Reglamento del FEDER y del Fondo de Cohesión con un porcentaje mínimo del 5 por ciento.

A esto ha añadido que en los diez meses de Gobierno de Pedro Sánchez se han aprobado las directrices generales para una Estrategia global y transversal frente al Reto Demográfico que espera que pueda poner en marcha también un Ejecutivo socialista.

En este sentido, ha rechazado lecciones de un PP "resignado" en asuntos relacionados con la defensa de la PAC, la cohesión territorial o la lucha contra la despoblación y ha ironizado sobre la propuesta del candidato 'popular' a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, de crear un Ministerio de la Familia para luchar contra la despoblación ante la falta de resultados en Castilla y León donde hay una Consejería de Familia "desde hace años".

"¿Somos ejemplo en algún sitio? Rotundamente no", ha sentenciado Iratxe García que ha defendido que España ha vuelto a Europa con el Gobierno socialista que ha liderado Pedro Sánchez. "Hoy se nos escucha y respeta, eso no lo puede negar nadie", ha aseverado la eurodiputada a la que ha secundado Helena Caballero para recordar la apuesta del Ejecutivo socialista por la transición ecológica, una materia que, más allá de la PAC, podría mejorar la financiación para el medio rural de Castilla y León, el territorio que aporta más hectáreas a la Red Natura, y que la Junta "no ha sabido aprovechar", ha lamentado.

García ha defendido por último que, más allá del espacio que haya podido ocupar en los debates electorales, el medio rural y el sector primario son "fundamentales" para el PSOE en su trabajo, tanto en el pasado como en el futuro.