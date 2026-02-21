Irene Montero celebra que haya "ganas de izquierda" y asegura que "las alianzas van a caer por su propio peso"

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero (i), y el coordinador general de la formación en Castilla y León Miguel Ángel Llamas (d) atienden a los medios durante una concentración convocada por las Plataformas por la Sanidad Pública - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha asegurado que las alianzas en la izquierda "van a caer por su propio peso" y ha celebrado que la "la gente quiere izquierda" en las instituciones para "frenar el avance de la derecha" en comunidades como Castilla y León, donde se ha "destrozado" la sanidad pública.

Así lo ha trasladado este sábado al ser preguntada, durante su participación en una concentración en defensa la sanidad convocada en Valladolid, por la refundación del proyecto Sumar, IU, Comuns y Más Madrid para reivindicar su rol en la izquierda.

En este sentido, Montero ha subrayado que lo "importante" ya ha pasado y es que hay "mucha gente que tiene ganas de izquierda, de defender la sanidad pública, la educación pública, las políticas feministas, que baje el precio de los alimentos y para eso pueden contar con Podemos".

"A eso nos vamos a dedicar, a estar en las calles y en nuestras funciones como partidos y con nuestra representación institucional para que haya una izquierda que sea capaz de hacer que la vida sea una digna", ha expresado la eurodiputada, al tiempo que ha lamentado el "destrozo" de los servicios públicos y la carestía de la vida en comunidades como Castilla y León.

Preguntada por la posibilidad de formar parte de esta nueva plataforma de izquierdas, la secretaria política de Podemos ha señalado que las "fórmulas en las que se presente la izquierda van a caer por su propio peso", razón por la que ha señalado que lo más importante es que "la gente quiere izquierda".

"No hay que parar a una derecha que está por venir", ha incidido, puesto que "Castilla y León sabe que hay que parar a una derecha que ya está aquí como una garrapata agarrada a las instituciones para coger el dinero que la gente paga con impuestos y entregárselo a sus amigos a través de las privatizaciones o como hace Ayuso en Madrid".