IRNASA-CSIC refuerza su investigación en genética de plantas y cambio climático con la incorporación de Cecilia Oliver

SALAMANCA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC) ha reforzado su plantilla científica con la incorporación de una nueva investigadora, Cecilia Oliver Velasco, a través del programa de atracción de talento 'Andrés Laguna', impulsado por la Junta de Castilla y León.

La bióloga y genetista inicia una nueva línea de investigación centrada en la reproducción de las plantas y el daño en el ADN que pueden sufrir algunos cultivos como consecuencia del cambio climático.

En el contexto actual, no solo se están incrementando las temperaturas y el CO2, sino "también la radiación ultravioleta", ha destacado la experta, "y todo esto supone un estrés para las plantas que afecta a su reproducción y, por lo tanto, provoca un descenso en la producción".

Cecilia Oliver trabaja con la planta modelo Arabidopsis thaliana, ampliamente estudiada en el campo de la genética, pero ahora también enfocará sus investigaciones a cultivos de interés agronómico, como la colza, que está en auge en España, tal y como han confirmado desde el Irnasa en un comunicado recogido por Europa Press.

A lo largo de su carrera, la nueva investigadora del IRNASA-CSIC ha estudiado la reproducción vegetal, especialmente, la división celular que da lugar a los gametos masculinos, es decir, los granos de polen; así como la polinización, que da lugar a las semillas.

"La meiosis es un tipo de división celular que da lugar a los granos de polen y durante la cual se producen roturas del ADN, de manera que es un proceso estresante para la célula", ha explicado.

El estudio que está iniciando ahora se centra en el papel que tienen los pequeños ARN, un tipo de material genético, tanto en esa división celular como en la respuesta al daño en el ADN.

Aunque el cambio climático, en general, y el aumento de la radiación ultravioleta, en particular, afectan al conjunto de la planta, la reproducción es uno de los procesos más importantes, han recordado desde el Instituto salmantino.

En el caso de la colza, se traduce en la calidad de las semillas, a partir de las cuales se obtienen aceites destinados a la alimentación o a la producción de biocombustibles.

"Si entendemos bien los procesos básicos por los que se daña el ADN, podremos adaptar mejor los cultivos, ayudando a las plantas a tener mejores mecanismos de defensa", ha comentado Oliver.

Cecilia Oliver Velasco ha realizado su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid sobre la meiosis de Arabidopsis thaliana. Después, en el Institut de Génétique Humaine (Instituto de Genética Humana, IGH-CNRS) de Montpellier (Francia), ha pasado a estudiar la meiosis en un modelo muy diferente, el ratón, con el objetivo de aprender nuevas técnicas bioquímicas.

Posteriormente, se ha trasladado a la Swedish University of Agricultural Sciences (Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas, SLU) de Uppsala (Suecia) para volver a centrarse en las plantas, en concreto, en el papel de los pequeños ARN en el desarrollo de los granos de polen.

En su regreso a España, ha recalado en la Universidad de Salamanca, donde ha trabajado con este material genético y su relación con el óxido nítrico en las plantas. Por su parte, el programa 'Andrés Laguna' forma parte de la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León y del programa operativo del Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

Su objetivo es atraer, retener y consolidar el talento científico a lo largo de toda la carrera investigadora, desde los primeros pasos hasta los puestos más consolidados.

Para ello, la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León convoca ayudas dotadas con hasta 150.000 euros que permiten contratar a investigadores doctores durante tres años en universidades públicas y centros del CSIC de la región, como han finalizado desde el Irnasa en su comunicado.