Isabel Aaiún recala el sábado en el Teatro Carrión de Valladolid con la Gira Potra Salvaje

Isabel Aaiún continurá la Gira Potra Salvaje 2025 el 18 de octubre en el Teatro Carrión de Valladolid - ISABEL AAIÚN

VALLADOLID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Isabel Aaiún hará una parada en el Teatro Carrión de Valladolid con un concierto el 18 de octubre dentro de la Gira Potra Salvaje 2025, una continuación del recorrido que la llevó por toda España durante 2024 con más de 40 conciertos.

El concierto comenzará a las 19.30horas y las entradas se pueden adquirir en la web entradas.com, según información del equipo de la artista.

Isabel Aaiún tiene una identidad sonora que combina raíces del folclore español con una mirada contemporánea sobre la música popular. Además, su directo ha sido "una de las claves del éxito" de la gira anterior, que tuvo una respuesta "entusiasta" por parte de miles de asistentes.

La Gira Potra Salvaje es "una declaración de intenciones, una celebración de las raíces, del orgullo de lo cotidiano y del poder de la palabra cantada".