Íscar advierte de la "pinza" de PSOE y Vox que se "juntarán" el viernes para "destruir" los presupuestos provinciales

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (1i); el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (2i); el presidente de la Diputación, Conrado Íscar (2d), y la dirigente 'popular' Mercedes Cantalapiedra - PARTIDO POPULAR

VALLADOLID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP y de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha advertido de la "pinza" de PSOE y Vox Castilla y León que se "juntarán" para "intentar destruir" los presupuestos provinciales para 2026 que se debatirán en el Pleno de este viernes.

Lo ha hecho durante su intervención en un acto con interventores y apoderados del PP de Valladolid en el que ha estado acompañado por el presidente del partido en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero.

Durante su intervención, Íscar ha cargado contra el líder del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, a quien esta comunidad "le viene grande", porque "ni la conoce ni le interesa conocerla".

"Cada vez que habla lo confirma. Sus continuos despropósitos han obligado al PSOE, a poner al ministro de Transportes, Óscar Puente, a solucionar, pastorear y a salvar en todos esos charcos que se mete Martínez", ha criticado el 'popular'.

Sabes que el Partido Popular de Valladolid va a estar dando el callo, vamos a estar en la calle, vamos a estar defendiendo lo que queremos y lo que llevamos haciendo durante muchos años.

Frente a todo ello está el presidente del PP de Castilla y León, quien "sabe bien lo que es estar a pie de calle" y distinguir entre el trabajo serio que hacen los 'populares' y el teatro del PSOE y Vox Castilla y León.

"En Partido Popular no nos vale con decir que gestionamos mejor, creo que todo el mundo lo sabe. Tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano por poner negro sobre blanco y aportar datos", ha aseverado el presidente provincial, para después asegurar que votar al PP es "mucho más que ponerse a hacer teorías en la barra del bar", porque dar su apoyo a los 'populares' significa "apostar por cambiar las cosas".