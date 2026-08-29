Íscar destaca la lana como una "gran oportunidad" para valorar el mundo rural, la agricultura y la ganadería

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, en la primera Feria de la Lana de Velliza (Valladolid) - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha defendido este sábado la lana como una "gran oportunidad" para valorar el medio rural, la agricultura y la ganadería, durante la inauguración del primer Festival de la Lana de Velliza, localidad vallisoletana situada en la comarca de los Montes Torozos.

Íscar ha destacado la importancia de que este municipio, con algo más de un centenar de habitantes, impulse una iniciativa de estas características, que a su juicio supone "poner en valor el mundo rural" y la provincia de Valladolid.

El presidente de la Diputación ha incidido en que los pueblos de la provincia, pese a su reducido tamaño, quieren "tener vida" y ha señalado que en esa actividad tienen un papel relevante "el campo, la agricultura y la ganadería", sectores vinculados directamente con la producción de lana.

En este sentido, ha señalado que este material puede parecer actualmente "un residuo", pero ha defendido que desde la institución provincial lo consideran "una gran oportunidad" frente a otros materiales. "Hoy en día vivimos con material textil sintético, pero hay que seguir defendiendo nuestra lana, nuestro origen y nuestra naturaleza", ha afirmado.

Durante su intervención, Íscar también ha felicitado al Ayuntamiento de Velliza, a su alcalde, Luis Miguel Serrador, y a la asociación organizadora por poner en marcha esta iniciativa.

El presidente de la Diputación ha agradecido, asimismo, la presencia del delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, y ha valorado que el Gobierno de España "apueste por el mundo rural" y respalde iniciativas como este festival.