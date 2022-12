Íscar reclama a los medios que "no olviden el mundo rural"

VALLADOLID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha reclamado hoy a los medios de comunicación que "no olviden el mundo rural" donde hay personas con "proyectos, necesidades e ilusiones".

Así lo ha señalado durante la entrega de la 26ª edición de los Premios de Periodismo Provincia de Valladolid y en la que ha recordado como hoy, 28 de diciembre, había sido "tradicionalmente" el día que los medios de comunicación, especialmente la prensa escrita, "aprovechaba para salirse de la veracidad que se le presupone para hacer un chascarrillo a sus lectores".

"Una tradición de más de cien años, convertida en un juego con el lector, que participaba del mismo, y que servía además para hacer en muchas ocasiones crítica de la realidad cotidiana de nuestro entorno", ha apuntado.

En este sentido, ha asegurado que no ha encontrado ninguna inocentada en la prensa de Valladolid. "No porque no haya encontrado titulares que pudieran parecerlo... pero me temo que, en esto tiempos que nos ha tocado vivir, la realidad supera cualquier ficción", a lo que ha añadido que "la proliferación de fake news en cualquier fecha del año ha quitado relevancia al Día de los Inocentes".

"La gracia de la inocentada se basaba, precisamente, en su inocencia, en su ausencia de maldad. Algo de lo que las noticias falsas, esas que recorren especialmente las redes sociales, están sobradas", ha apostillado.

El presidente de la Diputación de Valladolid ha recordado que los Premios Provincia de Valladolid son los "únicos" centrados en la información de ámbito local y provincial que hay en Valladolid. "Ello hace que su nómina de galardonados suponga un amplio repaso de los profesionales de la información local y provincial del último cuarto de siglo", ha añadido.

Una nómina a la que este año se incorporan trabajos como los presentados por Laura G. Estrada, publicados en El Diario de Valladolid --El Mundo los días 6 y 12 de febrero de 2021--, por los que ha logrado el Premio de Periodismo Provincia de Valladolid y que, a juicio de la institución provincial, recuerdan "la dureza de la guerra civil, de la segunda guerra mundial, del exilio, de los campos de concentración".

"La parte más negra y oscura de la historia de España y de Europa en el pasado siglo XX. Y la esperanza de que una familia puede rehacer su historia gracias a que una periodista ha tenido la sensibilidad de profundizar en la vida de un personaje casi desconocido pero que representa, en sí mismo, el sufrimiento de muchos de nuestros paisanos", ha añadido.

A ella, ha continuado, se unen también Eva Esteban y de Berta Pontes, acompañados por las imágenes de Rodrigo Ucero y Carlos Espeso, cuya serie de reportajes publicados en El Norte de Castilla entre el 26 de septiembre y el 3 de octubre de 2021 muestra, "con toda crudeza", lo "difícil" que se hace vivir en un pueblo, y que se han hecho acreedores al Accésit al Premio de Periodismo.

En cuanto al Premio de Fotografía Luis Laforga, otorgado a Jonathan Tajes por su serie de fotografías publicadas en El Día de Valladolid entre el 30 de enero y el 4 de abril de 2021, y en las que hace "un recorrido "por la tradición, por oficios que pueden parecer en peligro de extinción" y que, sin embargo, aportan "una esperanza hacia el futuro".

NO OLVIDAR A NUESTRO MUNDO RURAL

Conrado Íscar ha señalado que, aunque todos los trabajos premiados destilan "un tanto de amargura o, en el mejor de los casos, de nostalgia", todos ellos al final abren "una pequeña luz de esperanza".

Asimismo, ha agradecido el papel de los directores de los medios premiados al apostar por las historias galardonadas, porque "en tiempos en los que parece que el papel no está de moda, los tres trabajos premiados han sido publicados en la edición impresa de sus respectivos periódicos". "Y porque, en tiempos en que el espacio es reducido y el papel tiene un coste desmedido, decidir dedicar varias páginas a una cuestión que se sale de lo que es pura actualidad inmediata supone creer de verdad en el periodismo", ha añadido.

Conrado Íscar ha finalizado su intervención agradeciendo el trabajo diario de los medios y pidiendo que "no olviden" al mundo rural, a los pueblos. "Esos que en muchos casos no tienen ni médico, ni bar, ni farmacia, ni cajero... pero que siguen teniendo personas que viven en ellos, con sus proyectos, necesidades e ilusiones. No olviden que a la familia de Matías han podido regalarle la historia de su abuelo, pero que sin Laura nada de eso hubiera sido posible. No olviden que hay miles de historias como estas en cada rincón de la provincia de Valladolid. Y, por favor, sigan contándoselas al resto de la sociedad", ha concluido.