Itacyl convoca la segunda edición del Curso Superior de Viticultura Sostenible centrado en regeneración e innovación

VALLADOLID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) ha convocado la segunda edición del Curso Superior de Viticultura Sostenible centrado en prácticas regenerativas, predicción de plagas, innovación y comercialización.

Bajo el título 'Prácticas sostenibles: del campo a la bodega', el curso se celebrará los días 4 y 5 de noviembre en las instalaciones que el Itacyl tiene en la finca vallisoletana de Zamadueñas con un total de 40 horas de formación.

Según un comunicado de la Junta recogido por Europa Press, esta edición, en colaboración con la Escuela Universitaria de Ingeniería Agrícola (INEA) de la Universidad de Valladolid, Agromillora y Olint Formación, amplía su alcance a las fases de elaboración y comercialización, después de que la primera se centrase en la viña.

La iniciativa está dirigida a viticultores, bodegueros, enólogos, técnicos, asesores y otros profesionales del sector, con el objetivo de capacitarles para afrontar los retos actuales y futuros desde una perspectiva sostenible, apoyándose en la digitalización y las nuevas tecnologías.

En este marco, el programa se articula en cuatro ejes: viticultura regenerativa y manejo sostenible, predicción de plagas y enfermedades, tecnología e innovación en bodega, y comercialización con visión de futuro.

Asimismo, la formación, que contará con titulación oficial expedida por INEA, incluirá tanto contenidos teóricos en talleres, visitas y trabajo práctico con el método del caso, como el diseño de viñedos sostenibles con cubiertas vegetales y vida microbiana del suelo, experiencias prácticas de implementación en campo, y soluciones de robótica y automatización para mejorar la eficiencia y reducir el impacto ambiental.

Las inscripciones ya están abiertas y las plazas son limitadas. La información completa se encuentra disponible en la web oficial de INEA, así como en los canales de Itacyl y Agromillora.