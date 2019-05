IU-CyL en Marcha hace suyas propuestas de Adicae para proteger al consumidor mediante la inspección y la educación

Publicado 14/05/2019 19:26:19 CET

VALLADOLID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia de la Junta por Izquierda Unida-Castilla y León en Marcha, José Sarrión, ha destacado este martes que la formación a la que representa hace suyas las propuestas que plantea Adicae en materia de consumo, para defender a los ciudadanos ante casos de estafas financieras o de otro tipo mediante la potenciación de la inspección y con la creación de una asignatura sobre derechos del consumidor.

Así lo ha explicado Sarrión tras mantener un encuentro con representantes de Adicae en Castilla y León así como con un grupo de afectados por las estafas de Fórum y Afinsa para tratar medidas en los programas electorales de las próximas elecciones municipales, tanto para solucionar la situación de personas que han sido defraudadas o para plantear medidas de futuro.

En ese encuentro, los representantes de Adicae, encabezados por David Solís, han presentado unas propuestas en materia de consumo que Sarrión ha considerado "absolutamente razonables" para el programa autonómico de IU-CyL en Marcha y sobre todo ha destacado varios elementos como fortalecer el asociacionismo, potenciar la inspección y fomentar la educación del consumidor con una asignatura posiblemente en Secundaria.

Así, Sarrión ha destacado la necesidad de que las Oficinas municipales de información al consumidor (Omic) se centren más en la mediación y la defensa de consumidores para ayudar a las asociaciones, ya que estas "tienen que tener apoyo de las administraciones públicas".

En materia de inspección, Sarrión ha apostado por que ésta sea "taxativa", que aumente las sanciones y que ninguno de los productos financieros nuevos salga al mercado "sin control por parte de la inspección", ya que ha lamentado que fue "una vergüenza" el caso de Fórum, Afinsa, o de las preferentes de entidades como Caja España

También ha añadido que Izquierda Unida plantea que se estudie alterar el orden de prelación en contenciosos de este tipo, para evitar que cuando los Juzgados demuestran que las empresas han estafado a los consumidores, al liquidar los bienes cobran primero los administradores concursales y no los particulares.

Finalmente, en el aspecto educativo, plantea la introducción de una asignatura en las escuelas "y sobre todo en Secundaria" sobre derechos del consumidor para que en la etapa formativa se tengan claras estas cuestiones, no sólo en ámbito financiero, sino en posibles casos con empresas de sanidad, como Idental, o del entorno alimentario.

Sarrión ha denunciado que la ciudadanía está actualmente "desprotegida" porque la inspección "no llega donde tiene que llegar" y además los ciudadanos no están formados en estas materias, motivo por el cual personas mayores o no tanto resultaron perjudicadas por anuncios de empresas que luego resultaron ser estafadoras.

Por otro lado, y ya en términos estatales, ha explicado que el trabajo debe ser por un lado buscar "una solución política" entre los distintos grupos para las personas que se vieron "desprotegidas" ante casos de estafas masivas y, en este sentido, no descarta que Unidas Podemos solicite una Comisión de Investigación en el Parlamento.

Por su parte, David Solís ha explicado que ya han mantenido encuentros de debate como el de hoy con otros partidos políticos como el PSOE y ha destacado que quieren que se le de importancia a la política del consumidor, pues lamenta que "se habla poco" y que se ha quedado "un poco olvidada".

"Todos los ciudadanos somos consumidores y estamos afectados por el consumo financiero, de telecomunicaciones, transporte, vivienda o sanidad", ha explicado Solís, que ha añadido que han intentado analizar qué se ha hecho, y plantear alternativas que pueden mejorar "cuestiones básicas" para favorecer la defensa del consumidor.