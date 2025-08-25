IU pide a la Junta una auditoría sobre sus contratos con empresas para la prevención y extinción de incendios

VALLADOLID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha pedido a la Junta una auditoría sobre las condiciones en que desempeñan su función las 35 empresas privadas con concesiones para la prevención y extinción de incendios.

La formación, a través de un comunicado, señala que se ha sumado a las denuncias presentandas por sindicatos y ecologistas contra la Administración autonómico por descoordinación en las operaciones para la extinción de los incendios que han asolado varias provincias de Castilla y León en las últimas semanas.

IU registrará un escrito al Ministerio de Trabajo para solicitar que estas denuncias sean inspeccionadas "con la mayor agilidad posible y que se supervisen todas las anomalías detectadas por el movimiento sindical y ecologista". La organización instará, además, a la realización de una auditoría de sus contratos en vigor para la prención y extinción de incendios.

"Es responsabilidad de la Junta la supervisión de que tanto los helicópteros y motobombas como el personal contratado por estas empresas cumple con lo establecido en los contratos por los que ingresan millones de euros anuales", señala el coordinador general de Izquierda Unida en Castilla y León, Juan Gascón.

Izquierda Unida solicitará la fiscalización de los contratos con empresas como TAHER, Estudios y Trabajos Forestales, Oficina técnica de montes, IGM y UTE. Las concesiones otorgadas oscilan "entre uno y siete millones de euros".

"No puede ser que la única fiscalización al cumplimiento de los contratos sean preguntas a gerentes de las empresas. Lo pertinente para una administración autonómica son consultas a los sindicatos, requerimientos de información, cruce de datos con la Seguridad Social y visitas in situ para garantizar que las empresas privadas están cumpliendo los pliegos", señala Gascón.

Frente a los "millones de euros" dedicados a la "privatización" del servicio de prevención y extinción de incendios por parte de la Consejería de Medio Ambiente, IU propondrá a las Cortes un operativo "cien por cien público, permanente, dotado de recursos y con personal en condiciones dignas". "Solo así podremos proteger nuestros montes, nuestra biodiversidad y a nuestros pueblos, que hoy se sienten desamparados por la Junta de Castilla y León", resume Gascón.