IU Salamanca confía en que el plan temporal de peatonalización en la ciudad llegue "para quedarse"

SALAMANCA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha mostrado su satisfacción por las medidas adoptadas en el nuevo plan de movilidad urbana, con medidas de carácter temporal, que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Salamanca para hacer frente a las necesidades de peatonalización y de mayor amplitud para terrazas, que sirvan para hacer frente a los efectos de la COVID-19, y ha deseado que la iniciativa municipal haya llegado "para quedarse".

Sobre las propuestas del equipo de Gobierno, IU ha reseñado en una nota de prensa remitida a Europa Press que "se alegra enormemente que casi todas ellas estén recogidas en el Plan de Movilidad Urbana de 2013".

En este mismo documento, la concejal del Grupo Mixto y militante de Izquierda Unida, Virginia Carrera, ha añadido que "las no incluidas en el plan, como la peatonalización de María Auxiliadora, parque Garrido o Van Dyck, generan una buena oportunidad para probar otras formas de convivencia entre peatones, terrazas y vehículos, pero sobre todo para apostar por una ciudad para las y los peatones".

"Ha tenido que llegar una crisis sanitaria para que el Ayuntamiento le dé un empujón serio al Plan de Movilidad Urbana Sostenible del 2013, pero bienvenido sea y que venga para quedarse", ha añadido.

Esta nueva forma de organizar el espacio público "va a poner en evidencia que hay demasiadas zonas con aceras muy estrechas" y que la ciudad "debe ser para desplazarse a pie", según la edil de IU.

Además, ha continuado, "es fundamental en los nuevos espacios ocupados por terrazas se mantengan las distancias suficientes para no obstaculizar el paso de peatones, tal y como reconoce la norma".

"Nos parece bien que se haya tomado esta decisión para generar mayor seguridad a la hora de caminar y para permitir que haya mayor espacio utilizado por las terrazas" pero "peatonalizar no puede ser sinónimo de centro, ni de espacio sólo para terrazas", ha apostillado.

Asimismo, Carrera ha defendido que "hay que buscar la convivencia de peatones, vehículos no motorizados y terrazas" y es "inexcusable" lanzar el mensaje de que "no se puede volver al uso del vehículo privado como si aquí no hubiera pasado nada".

Finalmente, ha concluido que "se deben seguir estudiando más propuestas de cerrar calles importantes al tráfico, al menos fines de semana y festivos" y, como ejemplo, "puede servir el Paseo del Rector Esperabe, con un tránsito peatonal elevado a las horas permitidas para el paseo, y ya experimentado cuando se instalaba ahí el Rastro".