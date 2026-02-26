IU, Sumar y Verdes Equo ponen el foco de su campaña en "defender lo común', lema para estos comicios

VALLADOLID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo han presentado este jueves su campaña para las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León y que tiene un lema "claro", 'Defender lo común' con el objetivo de poner el foco en el "abandono" que ven "como principal problema" en la Comunidad.

"Un abandono fruto de años de desidia, incompetencia y políticas privatizadoras", ha explicado su candidato Juan Gascón, que apunta a que esta situación ha provocado un "claro debilitamiento de los servicios públicos". "Merecemos una sanidad pública fuerte y cercana, independientemente de dónde vivamos. Merecemos servicios públicos que garanticen los cuidados. Un transporte público que favorezca la movilidad y políticas de vivienda que aseguren alquileres accesibles y permitan que la juventud construya su proyecto de vida aquí", ha añadido.

De ahí su "apuesta" por los servicios públicos como "antídoto para frenar la despoblación y fijar población en el territorio". "Estamos aquí para asumir la responsabilidad que nos corresponde en la defensa del bien común, de lo público y del interés general, continuando una tradición de luchas históricas, que han ido codo con codo, desde lo vecinal a lo político y sindical", ha apostillado.

La campaña incorpora, además, un lema complementario, 'El orgullo de quedarnos', que apela directamente al reto demográfico que afronta Castilla y León. La coalición sitúa la despoblación, la emigración y la pérdida de servicios en el centro del escenario. "Queremos que emigrar no sea una obligación", han continuado.

Desde la coalición se defiende el derecho a vivir y desarrollar un proyecto de vida "digno" en la Comunidad y apuestan por un territorio "con oportunidades, sin depender de intereses especulativos ni de fondos buitre", además de cuidar de la cultura, patrimonio y entorno.

"Castilla y León es otra cosa. Es tierra de esfuerzo, es historia, es campo, es industria, es talento joven que quiere quedarse y por eso sabemos que podemos más", finaliza para apelar a los castellanos y leoneses a "tomar las riendas este 15M y decidir sobre su vida cotidiana".

