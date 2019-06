IU Zamora presenta un documento con las "líneas básicas" para alcanzar un acuerdo con PSOE y Cs en la Diputación

Publicado 26/06/2019 13:51:57 CET

ZAMORA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Zamora ha presentado este miércoles un documento con diez propuestas básicas para intentar alcanzar un acuerdo de investidura en la Diputación junto al PSOE y a Ciudadanos.

El coordinador provincial de la formación, Miguel Ángel Viñas, ha explicado que su partido no se puede mantener "pasivo" a falta de dos días para la toma de posesión, y ha reclamado una reunión inminente con los socialistas y los liberales para poder llegar a un pacto "y cambiar el rumbo de la institución después de toda una vida".

Viñas ha recordado que "no se está hablando de elegir al delegado de clase", y ha reclamado que la conversación se centre en lo político y no en los cargos. El coordinador provincial ha confirmado que Izquierda Unida no va a presentar candidato a la investidura y ha apuntado que su partido entiende que el aspirante a la presidencia de la Diputación de Zamora debe ser del PSOE.

En cuanto a la polémica sobre la expulsión de Tomás del Bien, diputado electo del PSOE, y sus posibles consecuencias en este acuerdo, Viñas ha rechazado opinar sobre el conflicto de los socialistas y ha insistido en reclamar un cambio en la Diputación que IU "no dificultará ni por activa ni por pasiva". Lo que sí hará la formación será reclamar que el voto de la investidura se realice a mano alzada para que "el pueblo" pueda ver a quién apoya cada representante.

Por su parte, la diputada provincial Laura Rivera ha desgranado unas propuestas que ha definido como "muy elementales", y que incluyen medidas como "recortar el gasto político", "lograr la igualdad en las inversiones que se destinan a los pueblos", conceder los contratos "con objetividad y justicia", dar "más participación a los alcaldes" o mejorar la labor de la institución en materia de transparencia.

Tanto Viñas como Rivera han reclamado que las conversaciones avancen para configurar la alternativa posible al Partido Popular y que requiere de la unión de todos los diputados ajenos a la formación dirigida por José María Barrios, que cuenta con 12 de los 25 representantes electos de cara a este mandato.