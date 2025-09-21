La IV Carrera Aspaym CyL por la Lesión Medular congrega a más de 550 corredores en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) - ASPAYM

El atleta olímpico Óscar Husillos ha apoyado esta causa al particiar en la marcha junto a personas con discapacidad

VALLADOLID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda se ha convertido este domingo en el epicentro del deporte inclusivo con la celebración de la IV Carrera Inclusiva ASPAYM Castilla y León por la Lesión Medular, que ha reunido a más de 550 corredores y andarines con y sin discapacidad en el Parque del Socayo.

El embajador de esta edición, el atleta olímpico Óscar Husillos, ha apoyado esta causa al participar en cinco kilómetros de la marcha junto a las personas con discapacidad y ha remarcado la importancia de que todos puedan disfrutar del deporte en igualdad de condiciones.

La cita ha contado con la participación del subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales; el alcalde de Arroyo de la Encomienda, Sarbelio Fernández; la concejala de Educación y Deportes de Arroyo de la Encomienda, Sandra González; el director ejecutivo de Aspaym Castilla y León, Francisco Sardón; la delegada de Castilla y León, Mar Matías, y el secretario de la entidad, Nacho Fadrique.

DEPORTE INCLUSIVO Y SOLIDARIO

La carrera, organizada por Aspaym Castilla y León junto al Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda y el Club de Senderismo La Senda de Arroyo, ha contado con diferentes modalidades, entre ellas carreras de cinco y diez kilómetros, una marcha de cinco kilómetros y pruebas infantiles, todo ello con un recorrido accesible.

El objetivo de este evento deportivo que ha celebrado ya su cuarta edición es visibilizar la lesión medular, ya que se detectan al año entre 800 y 1.000 nuevos casos en España.

Los beneficios recaudados se destinarán a la impresión 3D de recursos educativos adaptados para facilitar la inclusión y el aprendizaje de los menores en las aulas y a la adquisición de material ortoprotésico especializado para menores con discapacidad.