El IV Ciclo de Recitales y Música de Cámara ofrecerá diez conciertos en el Miguel Delibes para la temporada 2025/26

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, y la directora artística de Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Lucrecia Colominas, en la presentación la programación del IV Ciclo de Recitales y Música de Cámara en el Centro Cultural Miguel Delibes. - JCYL

VALLADOLID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El IV Ciclo de Recitales y Música de Cámara ofrecerá diez conciertos en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid en la temporada 2025-2026, entre septiembre de este año y el mes de mayo del próximo.

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, acompañada de la directora artística de Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Lucrecia Colominas, ha presentado esta programación, cuyas "claves" siguen siendo "la búsqueda constante de la excelencia artística y la diversidad estilística de los repertorios, reflejada en una programación de calidad" con la que se quiere acercar la música de cámara a todos los públicos.

En este sentido, ha señalado que el Ciclo se inicia en el mes de septiembre y se prolongará hasta el mes de mayo, con diez nuevos conciertos de música de cámara, con recitales de piano y voz, ensembles instrumentales que presentarán una gran variedad de programas, así como otros eventos que destacarán por la calidad artística de los intérpretes y la participación de agrupaciones camerísticas de primer nivel, en un programa en el que se cuenta de nuevo con la estimable colaboración del Centro Nacional de Difusión Musical.

El primer recital será el domingo 14 de septiembre y se inaugura con una de las grandes figuras del violín internacional como es Midori, reconocida por su virtuosismo y su defensa de la música como herramienta social gracias a su proyecto Midori & Friends.

La artista, natural de Osaka, vuelve al Centro Cultural Miguel Delibes junto al pianista Özgür Aydin, para ofrecer un programa con la refinada Sonata número 2 de Rave, además de varias joyas camerísticas.

El 26 de octubre tendrá lugar el segundo repertorio, con el debut en el ciclo de la soprano francesa Véronique Gens que presentará, junto al pianista Christophe Manien, una obra maestra de la ópera francesa del siglo XX: La voix humaine, escrita por Francis Poulenc. El 30 de noviembre, la pianista china Zee Zee debuta en el ciclo de Recitales y Música de Cámara del CCMD, junto a un ensemble de la OSCyL, con un programa que plantea un diálogo entre dos figuras clave del romanticismo: Schubert y Liszt.

El 21 de diciembre, el violonchelista español Pablo Ferrández inaugura su residencia artística con el CCMD y la OSCyL en un concierto que ofrecerá junto con un grupo de profesores de la OSCyL, interpretando obras de Beethoven y Chaikovski.

INICIO DE 2026

Ya el 25 de enero, de nuevo Pablo Ferrández ofrecerá un recital realizado en coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical, para abordar un "exquisito y exigente" repertorio para violonchelo solo, han informado a Europa Press fuentes de la Junta.

El 8 de febrero, el pianista Kirill Gerstein ofrecerá su primer recital como parte de su residencia con la OSCyL y el CCMD en esta temporada 2025-2026, presentando un programa de marcado carácter romántico y profunda intelectualidad con obras de Liszt y Brahms.

La segunda colaboración con el Centro Nacional de Difusión Musical en esta temporada será el 8 de marzo y estará protagonizada por el Cuarteto Cosmos, uno de los grupos más prometedores de la escena camerística española, que ofrecerá un repertorio con obras de Haydn, Thomas Adès, Purcell y Britten.

También en marzo, el día 22, en la tercera coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical, Moisés P. Sánchez al piano propone, junto a la violinista Ana María Valderrama y el contrabajista Pablo Martín Caminero, el proyecto Falla imaginado, que rinde homenaje a una de las figuras más universales de la música española en el 150 aniversario de su nacimiento.

El 12 de abril, de nuevo regresa Kirill Gerstein, pianista de una extraordinaria versatilidad que, junto a un ensemble de la OSCyL ofrecerá su última participación como artista en residencia, en un programa que incluye joyas del repertorio clásico y contemporáneo, con obras de Francisco Coll, György Ligeti y W. A. Mozart.

La temporada 2025-2026 del ciclo de Recitales y Música de Cámara llegará a su fin el 17 de mayo, con un "broche de oro" que pondrá el debut del Trío Sitkovetsky en el Centro Cultural Miguel Delibes, donde ofrecerán un recital con obras de Haydn, Cécile Chaminade y Brahms.

Se mantienen los precios de la pasada temporada, con abonos entre 112 y 150 euros para los diez recitales, fomentando la fidelización del público a través de descuentos y precios especiales para los abonados de la OSCyL, que contarán con un descuento de más del 40 por ciento.

Se contemplan descuentos para los colectivos de mayores de 65 años, desempleados, personas con discapacidad, familias numerosas y menores de 30 años. Los abonos estarán a la venta del 5 al 13 de septiembre.

Además, se podrán adquirir entradas para cada uno de los recitales, con precios entre 15 y 20 euros, que estarán a la venta desde el 5 de septiembre en taquillas y en la página web del Centro Cultural Miguel Delibes. Los estudiantes de música de Castilla y León contarán con precios reducidos, a tres euros por recital, disponibles el mismo día del concierto.