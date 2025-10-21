La IV Feria de Empleo pone sobre la mesa 650 ofertas de trabajo en diversos sectores y en toda la provincia de Soria

SORIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La IV Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento #Soriaemplea, pondrá sobre la mesa más de 650 ofertas de trabajo en diversos sectores y en toda la provincia durante este miércoles, 22 de octubre.

La jornada está organizada por la Cámara de Comercio de Soria, en colaboración con el Servicio Público de Empleo de la Junta de la Castilla y León, y con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) dentro del programa Talento Joven.

Las ofertas proceden de todo tipo de empresas y sectores y entre ellas destaca Nufri, que requiere 500 personas para la recogida de las manzanas la próxima temporada, según han informado desde la Cámara de Comercio de Soria.

También se darán a conocer los puestos de trabajo de la recién llegada Maheso y otras empresas, como Molinero, Fico, Sarrió, Caja Rural de Soria, Resinas Naturales, Lecta, Insoca, Grupo Latorre, Cañada Real, Cyndea, La Hoguera, Tamesa, y, por primera vez, el Sacyl, con importantes números de ofertas. Un total de 54 empresas e instituciones tendrán presencia física en la Feria, donde llevarán directamente sus ofertas.

En total, las más de 650 ofertas de empleo se reparten entre distintos ámbitos profesionales. El ámbito industrial, de producción y mantenimiento incluye operarios, técnicos de mantenimiento, calidad o producción y acapara el 32,5 por ciento de las ofertas.

El 15 por ciento de las ofertas pertenecen a administración, financias o comercial, donde se incluyen contables o técnicos en administración mientras que Sanidad y Servicios Sociales acapara el 13,75 por ciento de la oferta.

El sector de hostelería y alimentación representa el 12,5 por ciento de las ofertas mientras que almacén, logística o transporte supone el 7,5 por ciento de los perfiles requeridos. El ámbito de tecnología, desarrollo o ingeniería representa el 6,25 por ciento de las ofertas, el agrario, forestal o de medio ambiente el cinco por ciento.

Otro cinco por ciento pertenece a oficios o técnicos especializados como electricistas, carpinteros o mecánicos mientras que las ventas y la atención al cliente suponen el 2,5 por ciento de las ofertas.

ACTIVIDADES

Dentro del programa de la Feria, las empresas e instituciones participantes dispondrán de expositores en los que presentarán sus vacantes, recursos de empleabilidad y programas de apoyo a trabajadores y emprendedores.

Se habilitará también un espacio específico de atención a personas con diversidad funcional. Los asistentes también podrán disfrutar de una experiencia inmersiva a través de gafas de realidad virtual, manejando un simulador de vuelo con drones, tecnología cada vez más presente en sectores emergentes.

Como novedad, la Feria contará con un punto de encuentro para entrevistas rápidas y conversaciones directas entre empresas y demandantes de empleo.

Por otro lado, contará con un programa de ponencias y talleres de "primer nivel", que abordarán la empleabilidad desde diferentes enfoques: motivacional, tecnológico, de emprendimiento y de marca personal.

En las tres ediciones anteriores, celebradas en Soria y El Burgo de Osma, se pusieron encima de la mesa cientos de puestos de trabajo que evidencian el "impacto positivo" de esta feria en el mercado laboral de la provincia.