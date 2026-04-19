La IV Marcha contra el Cáncer de Zaratán (Valladolid) bate récord con 900 participantes y 8.000 euros recaudados

IV Marcha Contra El Cáncer En Zaratán (Valladolid). - AYUNTAMIENTO DE ZARATÁN

ZARATÁN (VALLADOLID), 19 (EUROPA PRESS)

Zaratán (Valladolid) ha celebrado este domingo, 19 de abril, la cuarta edición de su Marcha Contra el Cáncer, en la que ha batid récord al reunir a cerca de 900 participantes y recaudar 8.000 euros.

Este recorrido solidario que cada año gana más adeptos en la localidad se celebra a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para favorecer la investigación en esta enfermedad y apoyar a enfermos y familiares.

El buen tiempo ha sido la tónica principal en esta jornada deportiva y benéfica, y a las 10.30 horas de la mañana los andarines han comenzado el recorrido desde la plaza Mayor, para andar cinco kilómetros hasta la Vía Verde y vuelta.

Después de algo más de una hora, la mayoría ha completado el circuito y ha regresado al punto de partida con el "buen sabor de boca de haber aportado su granito de arena a una buena causa", tal y como ha apuntado el Ayuntamiento de Zaratán en un comunicado recogido por Euroap Press..

Nuevamente en el ágora principal de la localidad, los participantes han podido disfrutar de una masterclass de zumba, así como del sorteo, en medio de un ambiente participativo dinamizado por distintos puestos, con los voluntarios de la AECC a la cabeza.

En la cita ha estado presente el alcalde de Zaratán, Roberto Migallón, quien, acompañado por las concejalas Esther Peláez, Leticia Valle y Diana Parrado, ha manifestado su "agradecimiento a todas las personas que han hecho posible esta cuarta edición".

"Es un orgullo ver cómo todos los vecinos se involucran en esta causa y esta lucha, esperamos que todo ello sirva de ayuda para combatir esta enfermedad, y sobre todo que llegue ya el día en el que en que podamos dar por fin por superada esta enfermedad", ha señalado el primer edil.

Por su parte, el delegado de la AECC en Zaratán, Óscar Bastardo, ha destacado que el incremento de las cifras de recaudación de este año se deben, además del ligero crecimiento de participantes, a una mayor aportación económica por parte de colaboradores y empresas, cuya recaudación este año ha llegado a sumar la cifra de cerca de 2.000 euros.

Junto a Arturo Vizcaíno, responsable de coordinación territorial de las marchas de la AECC, el zaratanero ha destacado que "solamente este año la provincia ha recaudado un millón de euros a través de 54 marchas como esta".