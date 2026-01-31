El IX Encuentro Provincial de Águedas de Zamora reúne a más de 1.600 mujeres del medio rural en una jornada de tradición - JCYL

ZAMORA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La localidad zamorana de Bermillo de Sayago ha acogido este sábado, 31 de enero, el IX Encuentro Provincial de Águedas de Zamora, una cita anual organizada por la Diputación Provincial que ha reunido a más de 1.600 mujeres del medio rural de toda la provincia en una jornada de convivencia, tradición y arraigo al medio rural.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha asistido a este encuentro que constituye un día de convivencia en el que participan las asociaciones de mujeres de la provincia de Zamora, poniendo en valor la riqueza cultural y las tradiciones zamoranas, así como el papel de la mujer en la vida social y cultural del medio rural.