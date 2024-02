Jacinto Canales se compromete a "realizar todo lo posible para mejorar la vida de los vallisoletanos"

VALLADOLID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Jacinto Canales, nuevo subdelegado del Gobierno en Valladolid, se ha comprometido durante su toma de posesión a "realizar todo lo posible para mejorar la vida de los vallisoletanos".

Durante el acto, que ha dado comienzo alrededor de las 11.10 horas de este viernes, han estado presentes la ministra de Igualdad, Ana Redondo; el alcalde de Valladolid, Jesus Julio Carnero; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Jorge Sen Vélez; la Directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones; y el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, entre otros cargos políticos.

Así, a las 11.16 horas Jacinto Canales ha prometido el cargo y, posteriormente, ha agradecido al actual delegado "la confianza que deposita en él para ejercer su labor".

Además, durante el discurso ha destacado que "este puesto es un reto, un privilegio y una enorme responsabilidad que afronta con ilusión", y, por ello, ha afirmado que "se compromete con su trabajo y esfuerzo a no desvalorar esta confianza despositada".

"No puedo prometer éxitos, pero sí que prometo que realizaré todo el esfuerzo que sea necesario para conseguir mejorar la vida de la ciudadanía de Valladolid por equidad y por responsabilidad", ha añadido el subdelegado.

En este marco, ha expresado que "se resiste a ser mero representante del gobierno de la provincia de Valladolid", a lo que ha sumado que su proposito es "impulsar la materialización de políticas y decisiones que apuntan a contribuir a la mejora de la vida de los ciudadanos, en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno de España".

Asimismo, Jacinto Canales ha hecho una mención sobre la cultura de la provincia, donde ha destacado la Seminci que "sin duda su trayectoria y repercusión en el mundo del cine ha contribuido activamente para que esta ciudad mañana vaya a acoger la 38 edición de los Premios Goya, un evento que no tiene precedentes en la historia de la ciudad".

"No quiero reducir los temas espinosos, también me siento orgulloso de un gobierno valiente que propone e impulsa un proceso de amnistía para contribuir a solucionar un problema político en Cataluña y con Cataluña", ha recordado Jacinto, "porque este gobierno prefiere una Cataluña próspera y en paz", ha añadido.

Así, en su discurso ha "tendido la mano" al alcalde de la Diputación de Valladolid y a múltiples alcaldes, a los que les ha ofrecido su ayuda "en favor de la ciudadanía de la provincia, que al final es lo que les mueve y une en sus responsabilidades y esfuerzo".

NICANOR SEN VÉLEZ

Por su parte, el delegado ha resaltado que Jacinto Canales "debuta con la responsabilidad de velar por la seguridad y contribuir en la mejora de las vidas de los ciudadanos", a lo que ha añadido que "es un buen ejemplo de que cuando el deber llama, debes estar ahí".

"Nos mueve el mismo interés el servicio público, quien es toda mi colaboración para llevar a cabo este cometido en beneficio de esta provincia y, por ello, en beneficio de esta comunidad", ha explicado.

Además, ha insistido en que "el campo tiene todo el apoyo del Gobierno, así ha sido y así seguirá siendo, porque este Gobierno reformó la Ley de la Cadena Alimentaria para atender una de sus demandas históricas del sector, prohibir la venta a pérdidas".

"Jacinto, tenemos por delante una misión clara, explicar el importante trabajo que se está haciendo en este territorio para mejorar la vida de los ciudadanos que lo habitan y también de las personas que lo visitan. Y tenemos que hacerlo con serenidad, con diálogo, con respeto y con honradez", ha afirmado Nicanor Sen.

ANA REDONDO

La ministra de igualdad, por su parte, ha destacado que "no deben olvidarse por qué están aquí, están por la ciudadanía, porque los ciudadanos han decidido que el Gobierno de España sea este y no otro; los ciudadanos son lo primero, es su gran preocupación".

"Estoy convencida, no me cabe ninguna duda, de que tanto la Delegación como la subdelegación del Gobierno vais a estar con las puertas abiertas por y para que esa ciudadanía pueda compartir sus preocupaciones y algunas alegrías", ha aseverado la ministra.

Además, ha añadido que tienen una legislatura "compleja" por delante, y ha añadido que Jacinto Canales se ha incorporado a un gobierno que ha decidido "dar una importante batalla, una batalla que pasa por tres aspectos esenciales".

"El primero la concordia, recuperar la convivencia pacífica, la normalidad democrática en todos los territorios del país porque creo que esa es una tarea, una labor que nos concierne a todos, porque es de interés general, de bien público", ha destacado Redondo.

Por otro lado, el segundo aspecto es el territorio, a lo que ha señalado que "para avanzar en derechos, se necesita al territorio, porque sin este, las leyes no se desarrollan, las leyes no son eficaces, no son eficientes para llevar precisamente a la ciudadanía esas apuestas, esos avances, esos logros sociales; el territorio es Estado".

El último aspecto es el de la igualdad, porque "la igualdad es la columna vertebral de toda la sociedad", ha afirmado la ministra. "Sin igualdad no existirían más que privilegios, y el privilegio siempre nos devuelve al pasado, a momentos oscuros que hemos superado y nuestra razón de ser como responsables, donde nos ponga la ciudadanía, pero sin olvidar para qué estamos aquí", ha concluido Ana Redondo.