Javier Antón afronta la Alcaldía de Soria con "ilusión" para dar continuidad a los 20 años de "liderazgo" de Martínez

Javier Antón se convertirá el lunes 27 en nuevo alcalde de Soria - EUROPA PRESS

SORIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El socialista Javier Antón se convertirá en alcalde de Soria en el Pleno extraordinario del próximo lunes 27 de abril, un cargo que asume con "mucha ilusión" pero también con la "responsabilidad" de dar continuidad a los 20 años de "liderazgo" de Carlos Martínez.

Así lo ha trasladado este viernes en un encuentro con los medios en el que se ha sentido "muy acompañado" por su equipo y donde ha explicado que se han respetado los plazos administrativos para plantear una sustitución "tranquila que no afectara a la candidatura de Martínez a las Cortes".

"Se ha hablado bastante de este relevo del que éramos conscientes que tenía que llegar. El protagonismo merecido después de 20 años en las elecciones y en la despedida era de Carlos Martínez", ha expresado Antón.

El futuro primer edil de la capital soriana ha señalado, respecto a las críticas de la oposición sobre otros posibles candidatos, que "a nivel de democracia interna, participación y consenso hay pocos que puedan dar ejemplo el PSOE".

Precisamente, ha destacado que Martínez dejó el cargo tras 20 años al frente de la Alcaldía de Soria para tomar el acta como procurador del PSOE en las Cortes de Castilla y León y también era concejal de Festejos, un cargo que pasa a asumir Ana Alegre.

Antón ha reconocido que asume el caro con una "doble sensación", por un lado, la "ilusión de la apuesta de los compañeros para asumir una responsabilidad tan grande" y por otra con "vértigo tras 20 años de un alcalde con liderazgo fuerte", por lo que "sustituirlo es una gran responsabilidad".

"Soy consciente de la responsabilidad que es, pero desde que me incorporé he vivido las experiencias como un equipo, va a ser un reto complicado, pero con ilusión, trabajo y compromiso espero estar a la altura", ha explicado el futuro alcalde de Soria.

En este sentido, ha incidido en el "orgullo e ilusión" de este nuevo cargo para el que cuenta "con un gran equipo, con un proyecto claro de ciudad, que se dejan la piel para que los ciudadanos vivan mejor", por lo que ha considerado que se suma a un proyecto "ya rodado, con inversiones millonarias y con concejales con experiencia".

También lo hace "con un jugador en un puesto nuevo, que es Carlos Martínez como secretario general del PSOE en Castilla y León y portavoz en las Cortes", por lo que considera su cargo "clave" en las inversiones que están por llegar y que dependen del gobierno autonómico.

SEGUIRÁ COMO SENADOR

En esta línea, ha confirmado que seguirá en el Senado ya que lo considera como "una oportunidad para apoyar las políticas locales con otras instituciones" ya que su puesto le permitirá "tener relación directa con el Gobierno de España" y donde "será más fácil desde dicha institución que desde la alcaldía.

"Lo que he hecho estos diez años tiene que continuar a falta de un año para las próximas elecciones", ha señalado, un punto en el que ha recalcado también el trabajo de Luis Rey como diputado nacional.

Así, ha recordado algunos proyectos que ha impulsado como la finalización del colector de la cárcel de Soria, el Centro Nacional de Fotografía o la nueva comisaría, " a través del trabajo conjunto municipal y de representantes en el Gobierno central".

Antón ha apuntado que, con su incorporación como regidor, habrá 50 alcaldes en el Senado, por lo que ha incidido en la relación directa de este cargo con las alcaldías.

El futuro alcalde de la ciudad ha recordado que comenzó como concejal en la oposición con Encarnación Redondo y luego pasó a ser concejal sin mayoría en la etapa que más marcó su vida política, "en contacto directo con la ciudadanía para sacar adelante los proyectos", una experiencia que "puede ser válida para retomar la calle y continuar con la transformación y culminar el proyecto que no tiene fin, de la mano de la ciudadanía".