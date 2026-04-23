Inetum propone un ERE en España de hasta el 5% de la plantilla en el marco de su estrategia de transformación

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MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consultora tecnológica Inetum ha propuesto un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en España de hasta un máximo del 5% de la plantilla en el marco de su "estrategia de transformación", según ha anunciado este jueves en un comunicado.

La empresa ha explicado que toma esta decisión tras realizar un "exhaustivo análisis técnico y de capacidad" de la compañía, cuya plantilla en España ronda los 8.500 empleados.

En concreto, de las distintas sociedades que conforman Inetum en el país, las medidas se centran exclusivamente en Inetum España SA.

AFECTARÁ A PERFILES TÉCNICOS

En cuanto a los perfiles impactados, Inetum ha detallado que estos son técnicos, por lo que no se verían afectados los profesionales vinculados a servicios centrales o de soporte. La firma ha destacado que se trata de una medida de "carácter puntual que no contempla fases posteriores".

"La dirección de Inetum afronta este procedimiento bajo los principios de máxima responsabilidad social, transparencia y respeto hacia todas las personas de la organización", ha indicado, añadiendo que la decisión no contempla la supresión de líneas de negocio, "lo que garantiza el mantenimiento de los estándares de calidad habituales, sin impacto en la prestación del servicio a los clientes ni en la actividad diaria de la plantilla".

Desde la multinacional explican que el objetivo es adaptar su estructura a las exigencias actuales del mercado español, con lo que impulsa esta "reorganización con una visión de futuro, orientada a responder a las crecientes demandas de sus clientes".

"Esta medida responde a los desafíos de un sector tecnológico en España sometido a una continua evolución y a la presión de una competencia multinacional agresiva, factores que han convertido el mercado español en un escenario altamente competitivo", ha detallado la firma, apuntando que a este contexto se suma la transformación del mercado del talento, un contexto político y económico incierto y la necesidad de responder a las nuevas expectativas de los clientes.

Así, Inetum ha concluido que, bajo esta premisa, la compañía intenta "evolucionar su propuesta de valor y operativa con un modelo de 'delivery' más transversal y dinámico".