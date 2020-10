Javier Cámara alerta de que "ir directamente al streaming es un suicidio para las pantallas"

VALLADOLID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actor Javier Cámara ha reflexionado sobre el momento "curioso" que viven las producciones cinematográficas en el que el poder ha pasado de las televisiones a las plataformas y ha alertado de que "ir directamente al streaming es un suicidio para las pantallas.

Así lo ha indicado durante el encuentro previo a la gala del cine español en el marco de la 65 Semana Internacional de Cine de Valladolid, en la que recibirá la Espiga de Honor del festival como distinción a su carrera junto a Julio Medem, Gracia Querejeta y María Galiana.

"Soy hijo de agricultor y todo lo que tenga que ver con espigas y campo me emociona muchísimo; ojalá estuviese aquí mi padre, que cuando las cosechas iban muy mal venía a Íscar a tocar el saxofón para itentar sacar un sobresueldo", ha confesado el actor, quien comenzó su carrera con la obra 'El caballero de Olmedo'.

"Se junta todo, hay mucho que celebrar de recorrido precioso que además puedo compartir con tres amigos. Es un placer ver talento alrededor y seguir aprendiendo", ha señalado Cámara durante su intervención.

Cámara, una de las grandes figuras del cine español, ha exportado también su talento a la esfera internacional de la mano del director Paolo Sorrentino en la serie 'The Young Pope' y en su secuela, 'The New Pope'. Además, se encuentra en plena promoción de 'Lo sentimental', la nueva película de Cesc Gay.

"Estoy en una posición agradable por ahora pero veo que los últimos de la cola se estampan contra las paredes", ha lamentado. Por esa razón ha abogado por "permanecer unidos, pensando en ideas y dando vueltas a la imaginación" para contrarrestar la crisis agravada por la pandemia.

En este sentido, ha alertado de que "ir directamente al streaming es un suicido" para la gran pantalla y ha insistido en que las salas no solo tienen un punto poético, sino que hay que recordar que hay "toda una industria detrás".

Por otro lado, considera que las plataformas tampoco están acabando con el cine de autor, pues sí ve "mucha personalidad" y un talento que "sobresale" en muchas series. "Hay grandes ejemplos cada año y esta temporada de premios será difícil", ha aseverado. Entre sus favoritas: 'Patria', 'Veneno' o 'Antidisturbios', las cuales considera "personales y de autor dentro de ese esquema que piden las plataformas".