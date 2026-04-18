Javier Cámara reivindica la "veracidad" y la búsqueda de la belleza a través de fotos "robadas" en 'El placer de mirar'

VALLADOLID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El actor Javier Cámara ha aterrizado este fin de semana en la 39 edición de la Semana de Cine de Medina del Campo (Secime) para presentar su faceta más íntima como fotógrafo con la muestra 'El placer de mirar', en la que reivindica la "veracidad" y la búsqueda de la belleza a través de fotos "robadas en sitios privilegiados".

En un encuentro con los medios celebrado este sábado, el intérprete ha compartido el origen de sus fotografías "espía" en los rodajes y ha subrayado que las fotografías expuestas "no tienen que vender a nadie nada", ya que han sido tomadas como las "siente".

La muestra, que acoge la Sala Luis Vélez de la Casa de Cultura de Medina del Campo (Valladolid) hasta el próximo 30 de abril, reúne más de medio centenar de fotografías tomadas por el actor durante los rodajes en los que ha participado en los últimos años.

Sus retratos de intérpretes como John Malkovich, Penélope Cruz o Fernando Trueba nos ayudan a entender mejor cómo son sus personajes en la ficción gracias a la información adicional que no da la película o serie.

Cámara ha reconocido su influencia de grandes fotógrafos y su preferencia por el blanco y negro, técnica que aporta una dimensión más "ética" y directa a la imagen, al eliminar elementos que puedan condicionar la interpretación del espectador.

Respecto a la técnica y el proceso de selección de las obras, Cámara ha reconocido haber perdido miles de archivos a lo largo de los años debido a un manejo descuidado de su archivo personal.

El actor ha detallado que, aunque actualmente utiliza una cámara de mayor calidad, la mayoría de las piezas expuestas han sido tomadas con un teléfono móvil de forma "autodidacta, sin ninguna técnica".

Ante la posibilidad de ser etiquetado como director o fotógrafo tras haber realizado incursiones en ambas disciplinas, ha sido tajante al definirse primordialmente como actor, aunque ha reconocido "disfrutar mucho" con otras artes.

ROEL DE HONOR

El actor recogerá este domingo el Roel de Honor de la 39 Semana de Cine de Medina del Campo (Secime) como reconocimiento a sus más de tres décadas de trayectoria en cine, teatro y televisión.

"Me hace mucha ilusión porque es un festival que ha sido siempre bandera para el cortometraje y para los cineastas de este y de otros países. Medina del Campo es una referencia nacional para los cortometrajes", ha expresado el intérprete.

Durante su intervención, ha señalado que "hay algo en el cortometraje que es fascinante. Y a este festival viene gente con mucho talento. Así que un aplauso para Medina porque se ha hecho con un festival enorme de un subgénero que tiene toda la admiración".

"Hay una enorme lista de muchos de los cortometrajistas que han pasado por aquí que hoy son grandes cineastas", ha añadido, un punto en el que se ha mostrado "encantado" de estar en Medina, primero porque es un "amante" del teatro clásico y estar rodeado de la gente "más bonita" y recibir este Roel de Honor que "no merece".

"El premio coincide con la muestra que llevo haciendo ya un tiempo y eso me hace muy feliz. Así me animáis a seguir haciendo fotografías", ha comentado, a lo que ha añadido que está "recuperando la mirada". "Disfruto mucho mirando y yo creo que también estoy un poco harto de que me miren a mí", ha apostillado.

Por último, ha destacado que "va a ser un placer" encontrarse con la gente de Medina del Campo por la calle y espera "pasarlo muy bien porque todo el mundo habla maravillas de este festival".