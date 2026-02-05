La JEC avala la decisión de la regional de cancelar la visita de Pedro Sánchez y Tolón a Valladolid

VALLADOLID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Central ha avalado la decisión de la Junta Electoral de Castilla y León que canceló la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Educación, Milagros Tolón, que estaba prevista para el pasado día 28 de enero en la Feria de Valladolid, tras un recurso presentado por el PP.

La JEC rechaza así el recurso interpuesto por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, "al no haberse acreditado ninguna razón para apreciar que este acto institucional fuese necesario o imprescindible para la salvaguarda del interés público o para el correcto desenvolvimiento del servicio público de la educación, ni la necesidad de que se celebre precisamente en Valladolid, estando convocadas las elecciones a las Cortes".

Por ello, se considera que la Junta Electoral de Castilla y León actuó correctamente y se acuerda, por tanto, desestimar el recurso. El presente acuerdo es firme en vía administrativa, si bien contra el mismo cabe interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 12.3a) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

En concreto, los 'populares' recurrieron a la Junta Electoral al conocer que estaba prevista la celebración de este acto organizado por Alianza FP, del Ministerio de Educación, titulado 'Formación Profesional y Empresa: La alianza que impulsa el futuro', que incluía la participación del presidente del Gobierno y de la ministra del ramo.

La visita había sido preparada concienzudamente en la Delegación del Gobierno de Castilla y León, donde este lunes se había celebrado una Junta de Seguridad, con participación de responsables de la Policía Nacional, la Policía Municipal y la Guardia Civil, al objeto de preparar el dispositivo correspondiente.

Según la normativa una vez convocadas las elecciones previstas para el próximo 15 de marzo y en periodo de precampaña no están permitidos actos de inauguración y de propaganda institucional.