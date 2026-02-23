La JEC desestima recursos de UPL, Soria Ya, En Común y Podemos-AV y rechaza su petición de participar en debates

Urna de votación del 8F. - EUROPA PRESS.

La Junta Electoral Central (JEC) ha desestimado los recursos interpuestos UPL, Soria Ya, En Común y Podemos-Alianza Verde, por lo que finalmente ha rechazado la participación de estos cuatro partidos en los debates electorales previstos en la Ley Autonómica de cara a las elecciones del 15 de marzo y que se celebrarán el jueves 5 de marzo y el martes 10 de marzo.

En su resolución, la JEC ha confirmado la decisión de la Junta Electoral Autonómica de aceptar únicamente a los candidatos propuestos por PP, PSOE y Vox --Alfonso Fernández Mañueco, Carlos Martínez y Carlos Pollán-- al ser "las únicas formaciones con grupo parlamentario propio en las Cortes de Castilla y León".

De este modo, el organismo arbitral ha rechazado las pretensiones de los cuatro partidos y fundamenta su decisión en el artículo 31 bis de la Ley Electoral de Castilla y León, que establece la obligatoriedad de celebrar al menos dos debates públicos entre los candidatos de formaciones con "grupo parlamentario propio". El acuerdo ha subrayado que este es un criterio "objetivo e imparcial" para determinar la participación.

En el caso de las coaliciones En Común, formada por IU-Sumar-Equo, y Podemos-Alianza Verde, la JEC ha señalado que no cuentan con grupo parlamentario propio. Respecto a UPL y Soria Ya, que forman un grupo parlamentario compartido, la resolución aclara que ninguna de las dos formaciones alcanzó por separado los requisitos mínimos -cinco procuradores, o tres procuradores y el 5 por ciento de los votos- exigidos por el Reglamento de las Cortes para tener grupo propio.

La resolución ha advertido de que permitir que un "grupo parlamentario compartido" designe a dos candidatos distintos para los debates convertiría el criterio de representatividad en "arbitrario" y sería contrario al principio de igualdad electoral.

Pese a la exclusión de estos candidatos del debate principal, la Junta Electoral Central ha recordado que el respeto a los principios de pluralismo y proporcionalidad debe garantizarse a través de "medidas compensatorias" en los medios de comunicación para las formaciones que no participan en los mismos.

Este acuerdo es firme en vía administrativa, aunque contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo en un plazo de dos meses.