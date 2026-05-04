Jesús Carrasco, Máximo Huerta, David Uclés y Boticaria García participarán en el ciclo 'De libros y letras' de Ávila

El concejal de Cultura del Consistorio abulense, Ángel Sánchez, y Gemma Orgaz, coordinadora del ciclo 'De libros y letras'. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila celebra a partir del 12 de mayo una nueva edición del ciclo 'De libros y letras', que contará en el primer semestre del año con autores como Jesús Carrasco, Máximo Huerta, David Uclés o Boticaria García.

El concejal de Cultura del Consistorio abulense, Ángel Sánchez, y Gemma Orgaz, coordinadora del ciclo, han presentado la nueva edición de este ciclo que comenzó el año pasado con el objetivo de que autores de primer nivel del panorama literario nacional presenten en Ávila sus últimos trabajos y tengan encuentros con los lectores con quienes entablar conversación y hablar de su obra y de literatura.

Un aperitivo de estos encuentros se ha vivido ya en la Feria del Libro que se ha celebrado en el mes de abril en Ávila, con la presencia de Germán Delibes, Ana Lena Rivera o las abulenses Noemí Valiente y María Hernando.

En este sentido, el ciclo, que se desarrollará hasta final de año, con uno o varios encuentros mensuales -en función de las fechas de llegada a las librerías de los últimos trabajos de los autores-, comenzará el próximo 12 de mayo a las 19.30 horas en el Episcopio.

El primer encuentro lo protagonizará Jesús Carrasco, Premio Biblioteca Breve en 2024 con 'Elogio de las manos' o Premio de Literatura de la Unión Europea, con 'La tierra que pisamos' (2016). Su obra debut, 'Intemperie', en 2013, Premio al Libro del Año que otorga el Gremio de Libreros de Madrid, fue traducida a más de 25 lenguas y adaptada al cómic y también al cine, dirigida por Benito Zambrano y protagonizada por Luis Tosar.

El autor de Olivenza (Badajoz) estará en el Episcopio para presentar su último trabajo, 'El detalle' (Seix Barral, 2026), recién llegado a las librerías y que ya ha elegido Ávila para ser uno de los primeros escenarios de presentación.

OTRAS PRESENTACIONES

También este mes de mayo, el día 27 (a las 19.00 horas, en el Auditorio Municipal de San Francisco), estará en el ciclo 'De libros y letras' el periodista y escritor Máximo Huerta. Premio Primavera de Novela 2014 con 'La noche soñada', el madrileño presentará 'Mamá está dormida' (Planeta, 2026), en la que entrelaza autobiografía y ficción.

La programación preestival contará, además, con dos citas en junio, la primera de ellas será el 2 de junio (18.00 horas, Auditorio de San Francisco), con la presencia de David Uclés. El Premio Nadal 2026 con 'La ciudad de las luces muertas' (Destino, 2026) es una de las voces emergentes del panorama nacional tras revolucionar el panorama literario con su primera obra, 'La península de las casas vacías' (Siruela, 2024).

El semestre lo cerrará el 25 de junio (19.00 horas, Auditorio de San Francisco) María de los Ángeles García, más conocida como Boticaria García. Doctora en Farmacia y divulgadora científica, con miles de seguidores en medios de comunicación y redes sociales, empezó hablando de alimentación y su obra 'Tu cerebro tiene hambre' (Planeta, 2024) la colocó en primera línea del panorama literario nacional. En Ávila, presentará su nuevo libro, aún por llegar a las librerías, que tendrá como uno de sus primeros destinos la capital abulense.