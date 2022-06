Jonás Trueba: "Es una decisión de cada ciudadano si quiere una vida a domicilio o salir a encontrarse con el mundo"

El cineasta intercambia experiencias con el público en la presentación en Valladolid de 'Tenéis que venir a verla', su nuevo trabajo

VALLADOLID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Jonás Trueba ha presentado este lunes en Valladolid su nueva película, 'Tenéis que venir a verla', un retrato irónico y en clave de humor sobre la "duda existencial" que todas las personas sienten en algún momento de su vida acerca de dónde quieren residir o cómo enfocar su vida, ante lo cual ha aprovechado para alertar contra el peligro de la "vida a domicilio" y animar a seguir saliendo a consumir, tanto cine en sala como libros en librerías o comida en restaurantes.

"Si realmente nos gusta la idea de la sala de cine, la idea de ir al cine, tenemos que ir al cine para que la sala sobreviva. Si ya nos quedamos sólo en casa y no salimos, al final acabamos con toda una tradición del cine que tiene que ver precisamente con la sala", ha aseverado en una entrevista concedida a Europa Press.

En este sentido, se ha referido a la comodidad que, en el caso del audiovisual, ofrecen las plataformas para que el espectador se quede en casa, pero ha subrayado que si finalmente la sala de cine desaparece será "por la decisión del consumidor" y no por la existencia de estos servicios.

"Es una decisión de cada ciudadano si quiere una vida a domicilio o salir a encontrarse con el mundo y con lo inesperado", ha defendido el cineasta instantes antes de participar en un coloquio con los espectadores que han acudido este lunes a un pase de su cinta en los Cines Casablanca de la capital vallisoletana, entre los que se encontraba el escritor Gustavo Martín Garzo.

Jonás Trueba ha negado que esté en contra de las plataformas y ha defendido la posibilidad "maravillosa" que brinda para ver cine, pero sí se ha mostrado "preocupado" ante el riesgo de que este modelo se imponga como único y acabe con el de la sala de cine. "Yo mismo soy suscriptor de Filmin prácticamente desde su inicio, y lo he sido también de otras como Netflix y HBO", ha reconocido el director, que ha insistido en que, a pesar de todo, "donde mejor se ve" el cine es en las salas.

No obstante, ha recalcado que será el comportamiento del público, si opta por dejar de salir a consumir fuera del domicilio, el que acabará con las salas de exhibición "y no las plataformas". "No son ellas los malos", ha sentenciado, tras lo que ha abogado por una "conciencia crítica" para entender "lo que significa pagar por ver una película" en un cine.

"ACOMODAMIENTO" DEL ESPECTADOR

Sobre este proceso de "acomodamiento" del espectador al consumo en casa, Trueba ha señalado el papel que ha jugado como acelerador la pandemia, la cual se deja notar en su película, que se desarrolla entre finales de 2020 y mediados de 2021, con presencia de mascarillas y alusiones a lo ocurrido por parte de sus personajes.

Protagonizada por Irene Escolar, Itsaso Arana, Vito Sanz y Francesco Carril --quien recientemente ha dado vida al ayudante de Malen Zubiri en la serie 'Intimidad' de Netflix--, la cinta narra en una hora de metraje la relación de amistad entre dos parejas de 'millennials' que vuelven a encontrarse después de mucho tiempo en un bar de Madrid, para volver a quedar seis meses más tarde en la casa de una de ellas, lejos de la ciudad.

La distinta concepción de la vida, los proyectos de futuro, sus inseguridades y cicatrices emocionales y la opinión que cada uno tiene del otro, narrado a través del humor y la ironía en escenas donde lo cotidiano gana terreno a la acción, componen este cuadro en el que la música de Chano Domínguez, la poesía de la recientemente galardonada con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana Olvido García Valdés y las continuas alusiones a la obra del filósofo alemán Peter Sloterdijk 'Has de cambiar tu vida' oxigenan el relato de una película rodada en ocho días y con un guión prácticamente configurado sobre la marcha.

Como ha subrayado el director y guionista de la cinta, 'Tenéis que venir a verla' no pretende ser "una parodia de nadie", sino que reconoce la "cercanía" que siente con los personajes y sus concepciones de vida diferentes, ninguna de las cuales es juzgada por Trueba como director.

Tras dirigir en 2021 'Quién lo impide', un documental de tres horas y 40 minutos, Jonás Trueba admite que el cuerpo le pedía "algo rápido" para esta película en la que ha recurrido a un cine "más minimalista" que "se sostiene en su ligereza".

Precisamente sobre la evolución de la duración de las películas, el director subraya que se trata de algo vivo que busca "su elemento diferenciador". "Cuando apareció la televisión buscó diferenciarse con formatos panorámicos y épicos, con la llegada de las plataformas ha apostado por una mayor duración y al hacerse series tan largas está recurriendo a películas más intimistas y más cortas", ha explicado.

Asimismo, ha señalado que él mismo como creador se ve influido por la época en la que vive, lo que se traduce en un cine "más íntimo, menos narrativo, más reflexivo" y en el que busca "pausar las cosas", ideas todas ellas plasmadas en esta 'Tenéis que venir a verla'.