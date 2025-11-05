Jordi Hereu confía en la garantía de la conexión eléctrica necesaria para el desarrollo industrial de CyL

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, visita el proyecto 'Una muralla verde' y las actuaciones desarrolladas dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, a 5 de noviembre de 2025, en Ávila, Castilla y León (España). - Rafael Bastante - Europa Press

ÁVILA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha asegurado que "en los próximos años se hará un esfuerzo histórico de inversión, tanto en alta como en distribución", lo que hace "evidente que los proyectos que nacerán y que se desarrollan en Castilla y León tendrán la correspondiente capacidad de enchufarse a una buena red eléctrica".

"No tengo ninguna duda", ha dicho el ministro en el marco de una visita a Ávila, donde ha asegurado que el Gobierno "está trabajando la planificación de la red eléctrica en toda España" y ha afirmado que existe "un diálogo positivo entre el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico con las diferentes comunidades autónomas".

En esta línea, ha afirmado que su compromiso es que los proyectos industriales que se impulsen en el país, "también en Castilla y León, sean viables porque, entre otros factores, tengan una buena conexión con la red eléctrica".