La Jornada de la Cátedra John Henry Newman de la UCAV congrega a académicos de toda Hispanoamérica en su cuarta edición

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) celebra la IV Jornada de la Cátedra John Henry Newman bajo el lema ‘Fe, razón y universidad’ - UCAV

ÁVILA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) celebra la IV Jornada de la Cátedra John Henry Newman bajo lema 'Fe, razón y universidad' a través de un ciclo que incorpora conferencias, una mesa redonda, comunicaciones y premios a los mejores TFG del grado en Filosofía de la Universitat Abat Oliba CEU y la UCAV como novedad.

El director de la cátedra, José Raga, ha puesto en valor la situación de esta cita que "tiene prácticamente conectada a toda Hispanoamérica", por lo que se ha mostrado especialmente agradecido.

La jornada se creó en 2020 bajo su dirección, y se ha realizado una por año donde, en diferentes sesiones, se han analizado varios documentos de este santo, ha explicado Raga.

Igualmente ha destacado la participación en esta cita, tanto presencialmente como por vía telemática, en un momento cercano en el tiempo a la fecha en que el Papa León XIV ha declarado Doctor de la Iglesia a este cardenal inglés.

"Que esté junto a Santa Teresa y San Juan de la Cruz es la mayor felicitación que nos han podido hacer", ha señalado, al tiempo que ha apuntado como novedad en esta edición que la Fundación Sicómoro y la cátedra premian los mejores TFG del grado en Filosofía, impartido por la Universitat Abat Oliba de Barcelona y la UCAV.

El presidente de esta fundación, José María Fuster, ha explicado que, además de incorporarse a la cátedra para apoyarla económicamente, se trabaja "con la UCAV para potenciar los estudios superiores en Filosofía, tanto másteres como doctorados", una colaboración que ha nacido "de manera natural de la propia colaboración con la cátedra", ha añadido.

El programa contará con Carmen Cortés, quien viene de la Universitat Abat Oliba CEU, y una mesa redonda con las implicaciones actuales de Newman, donde se hablará de la relación entre Ratzinger, Edith Stein y Newman, ha señalado la secretaria de la Cátedra, Marisa Pro.

Por la tarde hay dos mesas de comunicaciones, "no solo de España, sino también desde Colombia o Guatemala", la citada entrega de premios y la conferencia impartida por el rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, Santiago García-Jalón, "sobre Newman y la universidad".

La clausura de la jornada está a cargo de María del Rosario Sáez Yuguero, rectora de la UCAV. Esta jornada, que en esta ocasión cuenta con cerca de 150 inscritos, "vuelve a ser un punto de encuentro para reflexionar sobre la figura, el pensamiento y la influencia en la educación del santo inglés, referente para la UCAV en su compromiso con la búsqueda de la verdad", han señalado desde la institución.