Una jornada sobre violencia y nuevas masculinidades, cine y espectáculos centran los actos del 8M en Palencia

Presentación del programa del 8M 'Palencia por la Igualdad'

Bajo el lema 'Palencia por la Igualdad', el Ayuntamiento de Palencia ha organizado un programa de diferentes actividades para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Los actos, desarrollados a través de la Concejalía de Igualdad y financiado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, incluyen una jornada sobre 'Violencia de Género, corresponsabilidad y nuevas masculinidades', la representación del espectáculo 'Mujeres que cambian el mundo' por diferentes CEAS de la ciudad, la lectura del manifiesto conmemorativo institucional o el ciclo 'Cine Violeta'.

Las concejalas de Bienestar Social, Participación Ciudadana y Barrios y la de Igualdad, Charo García y Marimar Rodríguez, respectivamente, han recordado que con esta celebración el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y con la construcción "de una sociedad más justa, inclusiva y libre de violencias machistas", tal y como han manifestado durante la presentación de este programa. "Esta conmemoración sigue recordándonos la importancia de la igualdad, los principios democráticos, la responsabilidad de las instituciones y la necesidad de no retroceder en los derechos conseguidos", han insistido.

La programación comenzará en el Centro Cultural Lecrác el lunes 3 de marzo por la tarde con la celebración de la jornada 'Violencia de género, corresponsabilidad y nuevas masculinidades'. El encuentro contará con dos ponencias, la primera de ellas, bajo el título 'De las violencias machistas hacia la corresponsabilidad: transformando la masculinidad normativa', correrá a cargo del profesor de Filosofía y Política de la Facultad de Educación de Palencia y miembro de la Cátedra de Estudios de Género de la Uva, Iván Sambade Baquerín.

La segunda, sobre la 'Corresponsabilidad y violencia de género: análisis y soluciones', se llevará a cabo de la mano de Virginia Carrera Garrosa, profesora de Derecho del Trabajo e Investigadora en la Universidad de Salamanca y miembro del Centro de Investigación Diversitas, especializado en Políticas Públicas y Derechos Humanos.

La jornada, a través de la prevención y la sensibilización, está dirigida, según ha explicado García, a "incrementar la visibilización social de las víctimas de violencia de género y fomentar conductas y actitudes en hombres que sean igualitarias, corresponsables y no violentas, focalizándose en el rechazo al maltratador, con ejemplos de mujeres fuertes y valientes, sin recurrir al cliché de las víctimas, y fomentando referentes masculinos no violentos e igualitarios comprometidos con la transformación social hacia la igualdad".

'MUJERES QUE CAMBIAN EL MUNDO'

Otra de las actividades que se llevarán a cabo es la representación del espectáculo 'Mujeres que cambian el mundo' por diferentes barrios de la ciudad a lo largo de las próximas semanas. Este propuesta nace como un viaje escénico que convoca a mujeres que, desde distintos tiempos y lugares, dejaron una huella en la historia como la creado Camille Claudel, la poltíica Clara Campoamor, la científica Jane Goodall y las palentinas Sofía Tartilán, Piedad Isla y Trinidad Arroyo.

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a las 12.00 horas en la Plaza Mayor se leerá el manifiesto institucional elaborado conjuntamente con el Consejo de la Mujer, antes de la salida de la manifestación convocada a las 12.30 horas.

Ya por la tarde, a las 19.00 horas, el Teatro Principal acogerá la representación de la obra de teatral musical 'Matriarcas', un homenaje a la mujer a través de un repertorio de canciones de grandes intérpretes españolas. La entrada es libre hasta completar aforo.

Por último, el programa de actividades diseñado en torno a la celebración del 8M contará con el programa denominado 'Cine Violeta'. Los días 17, 18 y 26 de marzo a las 19.00 horas los asistentes podrán disfrutar en los Cines Ortega de la capital de las películas: 'Siempre nos quedará mañana', 'Mi postre favorito' y 'Calle Mayor'. Este ciclo tiene como objetivo, según ha explicado la concejala de Igualdad, explorar y promover el cine realizado por mujeres, así como las representaciones de personajes femeninos, destacando la diversidad y riqueza de sus historias.

Además, se realizará una presentación previa y un fórum tras la proyección a cargo de Concha Lobejón, coordinadora de programas educativos de la Universidad Popular de Palencia. La actividad es gratuita y para ella se podrán retirar las invitaciones una semana antes de las proyecciones en taquilla.

Para completar los actos conmemorativos, el día 14 de marzo, en el partido senior del Club Balonmano Palencia Femenino que se disputará en el Pabellón Mariano Haro, se ha previsto la lectura de un manifiesto que sobre las mujeres deportistas y se regalará un clavel morado a los asistentes.