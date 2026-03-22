José Javier Plaza recibe el premio 'Pulchra Leonina' como leonés "distinguido" en Sevilla

Emilio Martínez, Valentín Martínez y Roberto Aller junto al galardonado José Javier Plaza tras el acto de reconocimiento celebrado este domingo en su restaurante, La Pulchra, en Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

LEÓN 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El hostelero leonés José Javier Plaza ha recibido este domingo el premio 'Pulchra Leonina' como leonés "distinguido" en Sevilla tras más de veinte años dedicado al mundo de la empresa en la capital andaluza.

El vicepresidente primero y responsable de Productos de León, Roberto Aller, acompañado por el vicepresidente segundo, Valentín Martínez, y el diputado de Cultura, Emilio Martínez, ha entregado el tradicional galardón de la institución provincial en un acto que ha puesto el broche de oro a los eventos de este fin de semana en la ciudad.

Aller ha resaltado que los leoneses, "independientemente del lugar en el que se encuentren, cuentan con unos lazos que les unen y que nunca se van a romper", y se ha dirigido al premiado para felicitarle por ser "uno de los grandes embajadores de León", además de recordar que "muchos sevillanos ya han probado el cocido maragato, la cecina o la morcilla de León gracias al trabajo dedicado de José Javier Plaza".

El vicepresidente primero ha subrayado, asimismo, el crecimiento de la Feria de Productos de León, cuya tercera edición se ha desarrollado este fin de semana en la Alameda de Hércules, con la participación de 21 productores de la provincia.

Por su parte, José Javier Plaza ha recordado sus comienzos en Sevilla "cuando los productos de León no gozaban del reconocimiento que tienen ahora" y ha explicado cómo desde su restaurante los daba a conocer entre sus clientes.

El galardonado se ha mostrado "agradecido y orgulloso" por el reconocimiento de la institución provincial y ha ensalzado "la riqueza gastronómica, cultural y patrimonial" de la provincia de León.

La jornada ha concluido con la tradicional comida de confraternización en el establecimiento del premiado, donde los miembros de la Casa de León en Sevilla y los representantes de la Diputación de León han disfrutado de los productos típicos tras la entrega de la 'Pulchra Leonin'.