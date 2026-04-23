Un joven de 20 años herido al salirse de la vía un turismo en Los Santos (Salamanca)

SALAMANCA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 20 años ha resulto herido como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido a primera hora de esta madrugada en el término salmantino de Los Santos, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El siniestro se ha producido poco antes de las 00:02 horas como consecuecia de la salida de vía de un turismo en la DSA-240, en la salida de Los Santos, dirección Fuenterroble de Salvatierra, donde ha resultado herido leve un joven de unos 20 años.

Tras el accidente, se ha avisado a Tráfico de Salamanca y a Sacyl.