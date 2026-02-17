Un joven de 29 años, intoxicado por la inhalación de humo de un grupo electrógeno en Carrascal de Barregas

El 112 de CyL atiende 160 llamadas por caída de objetos, desbordamientos de cauces y filtraciones de agua - 112 CASTILLA Y LEÓN

SALAMANCA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 29 años ha tenido que ser trasladado al Hospital de Salamanca tras resultar intoxicado por la inhalación de humo de un grupo electrógeno en una vivienda del término salmantino de Carrascal de Barregas, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido en torno a las 00.16 horas de este martes, 17 de febrero, cuando se solicitó asistencia para acudir a una vivienda de la calle Rosa Chacel en la Urbanización Peñasolana donde se había desmayado un joven por la inhalación de humo de un grupo electrógeno. Avisamos a los Bomberos de la Diputación, a la Guardia Civil y a

El 112 precisado que Emergencias Sanitarias - Sacyl envió enviado una UVI móvil para atender al varón afectado que fue trasladado al Hospital de Salamanca.