Un joven herido por arma blanca en una agresión en Burgos capital

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

BURGOS, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 23 años ha resultado herido por arma blanca en la espalda y en el brazo en una agresión en la calle Calzadas, en Burgos capital, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha ocurrido minutos antes de las 3.17 horas de este domingo, 10 de agosto, cuando el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se informaba de la agresión.

Desde la sala del 1-1-2 se ha avisado a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias -Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido a un varón de 23 años que ha sido trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.