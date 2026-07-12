Un joven herido inconsciente tras un accidente de moto en Vinuesa (Soria)

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

VINUESA (SORIA), 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un joven ha resultado herido inconsciente en la madrugada de este domingo en un accidente de moto ocurrido en un recinto próximo a la carretera SO-811, en Vinuesa (Soria), donde se celebra el Motorbeach Festival en el que falleció el sábado una joven tras otro accidente.

El suceso se ha producido minutos antes de las 3.51 horas de este domingo, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 Castilla y León ha reibido un aviso en el que se solicitaba asistencia sanitaria para un varón joven que estaba inconsciente.

El 1-1-2 ha trasladado el aviso a Guardia Civil de Tráfico de Soria y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado al lugar un soporte vital básico (SVB), personal médico del Punto de Atención Continuado (PAC) de Covaleda y una unidad medicalizada de emergencias (UME).

Finalmente, el joven ha sido trasladado al Complejo Asistencial de Soria, según ha informado el 1-1-2 Castilla y León a Europa Press.

Además, a las 5.11 horas se ha recibido un nuevo aviso desde ese mismo punto de Vinuesa en el que se solicitaba asistencia para otro varón adulto, en este caso consciente y con lesión en pierna. Se ha trasladado el aviso a Guardia Civil y a Emergencias sanitarias - Sacyl.