Un joven motorista resulta herido tras salir despedido y quedar bajo un turismo en Valladolid

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

VALLADOLID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de unos 25 años ha resultado herido este jueves tras sufrir un accidente de tráfico en la calle Salud de Valladolid capital, donde ha salido despedido y ha quedado debajo de un turismo, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido a las 18.01 horas a la altura del número 33 de la citada calle, cuando se ha recibido el aviso sobre el accidente y se ha solicitado asistencia para el motorista.

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha trasladado el aviso a los Bomberos de Valladolid, la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía, además de a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil para atender al motorista en el lugar del accidente.

Por el momento, no se han facilitado más datos sobre el estado del herido ni sobre las circunstancias en las que se ha producido la colisión.