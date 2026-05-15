Un joven resulta herido por arma blanca en la parte trasera del cuello tras una agresión en León

Archivo - El 112 de CyL atiende 160 llamadas por caída de objetos, desbordamientos de cauces y filtraciones de agua - 112 CASTILLA Y LEÓN - Archivo

LEÓN 15 May. (EUROPA PRESS) -

Un joven de unos 20 años ha tenido que ser trasladado al C.A.U. de León tras resultar herido por arma blanca en la parte trasera del cuello tras una agresión ocurrida esta noche en la capital leonesa, según los datos que ha aportado el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 recogidos por Europa Press.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 22:05 horas del jueves 14 de mayo en la calle Gómez Salazar de León, junto al Nuevo Palacio de Congresos y Exposiciones, donde, según los alertantes, un joven de unos 20 años había resultado herido por arma blanca en la parte trasera del cuello fruto de una agresión.

El 112 pasó el aviso a la Policía Local de León, al Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl que movilizó una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico. Ya en el lugar, el personal de la UVI móvil atendió a la víctima que fue trasladada posteriormente en ambulancia soporte vital básico al C.A.U. de León.