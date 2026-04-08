Un joyero resulta herido en la cabeza durante un atraco a su establecimiento en Santa Marta (Salamanca)

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

SALAMANCA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El dueño de una joyería situada en la carretera de Madrid de la localidad salmantina de Santa Marta de Tormes ha resultado herido con una brecha en la cabeza durante un atraco a su establecimiento.

Tal y como ha informado el Servicio de Emergencias del 112, el atraco se ha producido a las 11.20 horas. El propietario del local, que ha sido golpeado en la cabeza con un objeto, ha acudido por su propio pie al Centro de Salud de la localidad salmantina para ser atendido.

Desde el 112 se ha avisado a la Policía Local de Santa Marta de Tormes y a la Guardia Civil, pero por el momento el autor no ha sido detenido y se desconoce el botín que ha conseguido robar.